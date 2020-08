Route 132 (boulevard Guillaume-Couture) - Travaux de réfection de la chaussée de la route 132 - Changement de phase : fermeture complète à prévoir

LÉVIS, QC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers que dans le cadre des travaux de réfection de la route 132 (boulevard Guillaume-Couture) à Lévis (Saint-Romuald), entre le pont de Québec et le chemin du Sault, une fermeture est à prévoir prochainement.

Entraves et gestion de la circulation à venir :

Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, entre 20 h et 5 h 30 :

Fermeture complète dans les deux directions.

dans les deux directions.

Un détour sera mis en place par la route 116 (route des Rivières) et l'autoroute 20. Un service de navette sera disponible pour les scouteurs.

Le ministère des Transports rappelle qu'au cours de ce chantier, des ralentissements et de la congestion sont à prévoir, particulièrement aux heures de pointe, et ce, jusqu'à la fin octobre. Les prochaines entraves seront communiquées au moment opportun et seront diffusées sur le Québec 511.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

