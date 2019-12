Route 132, Boucherville - Réfection du pont d'étagement du boulevard De Montarville, au-dessus de la route 132, à Boucherville - Arrêt des travaux pour la période hivernale

LONGUEUIL, QC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route que les travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard De Montarville, au-dessus de la route 132, à Boucherville sont suspendus pour la période hivernale et reprendront au printemps prochain.

Ce chantier a débuté à la mi-août et devait se terminer en novembre 2019. Après la suspension des travaux pour la période hivernale, ce chantier se poursuivra dès le printemps prochain et ce, jusqu'à l'automne 2020. Un retard dans l'exécution des travaux par l'entrepreneur et de nombreux travaux imprévus expliquent ces délais.

Pendant de la pause hivernale, deux voies seront disponibles dans chaque direction sur le boulevard De Montarville. Un trottoir sur deux sera disponible pour les piétons (celui du côté est).

Le pont du boulevard De Montarville est un pont à responsabilité partagée. La Ville de Boucherville, par le biais d'un protocole d'entente, s'est engagée financièrement dans ce projet à la hauteur de 610 000 $ plus taxes.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de la Montérégie . Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 et sur le site Web de la Ville de Boucherville au boucherville.ca. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

