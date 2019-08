Route 132, Beauharnois et Léry - Remplacement d'un ponceau et asphaltage de la route 132

LONGUEUIL, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le remplacement d'un ponceau ainsi que le planage et l'asphaltage de six kilomètres sur la route 132 à Beauharnois et à Léry occasionneront une circulation par alternance.

Entraves à la circulation du 26 août au début octobre

Circulation par alternance sur la route 132 (boulevard de Maple Grove /boulevard de Léry), entre la rue François-Branchaud à Beauharnois et le boulevard René-Lévesque à Léry.

1ère étape du projet : le remplacement du ponceau situé à 30 mètres à l'ouest de la rue des Tulipes, à Beauharnois

Du lundi 26 août à 6 h au vendredi 30 août à 17 h

circulation par alternance dans le secteur du ponceau

Les travaux se feront de jour, du lundi au vendredi entre 6 h et 16 h, mais la circulation par alternance sera effective 24 h/24

2e étape du projet : le planage et l'asphaltage de la route

Du 2 septembre au début octobre

circulation par alternance par section de 500 mètres (à l'aide d'escorte routière)

du lundi au vendredi, entre 6 h et 16 h



le samedi et le dimanche, entre 7 h et 17 h

La circulation locale sera permise et l'accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps.

Ces opérations pourraient entraîner des niveaux sonores plus élevés qu'à la normale. Soyez assurés que toutes les mesures sont mises en place afin de réduire les impacts sur les résidents.

Un itinéraire facultatif passant par l'autoroute 30 sera mis en place.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de la région de la Montérégie.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

