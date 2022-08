Route 132/138 à Châteauguay - Nouveau chantier : refonte du stationnement incitatif

LONGUEUIL, QC, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux effectués par le partenaire exo sont requis sur la route 132/138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste) à Châteauguay dans le cadre du réaménagement du terminus Châteauguay.

À terme, d'ici environ deux ans, les véhicules auront leur propre entrée et ne partageront plus celle des autobus. Prendre note que pour toute la durée des travaux, le stationnement demeure disponible. Le chantier est divisé en plusieurs phases et des entraves sont requises sur la route 132/138, entre la rue Rodrigue et le boulevard Industriel du 28 août à la mi-octobre.

Gestion de la circulation du dimanche 28 août à 23 h jusqu'à la mi-octobre

Du lundi au vendredi, une gestion dynamique des voies permettra d'avoir deux voies de circulation sur la route 132/138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste ) entre la rue Rodrigue et le boulevard Industriel et ce, en fonction de l'heure de pointe.

) entre la rue Rodrigue et le boulevard Industriel et ce, en fonction de l'heure de pointe. Les voies de circulation pourraient être déviées sur la chaussée opposée.

Le samedi et le dimanche : une seule voie par direction pourrait être disponible.

L'accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps.

À certaines étapes du chantier, une circulation locale sera instaurée sur la rue Rodrigue entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Hans-Selye.

Les interventions réalisées pourraient entraîner du bruit pour les citoyens demeurant à proximité du chantier. D'autres entraves minimes sont à prévoir ponctuellement.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Les travaux de réaménagement sont inscrits sur la liste des investissements routiers et maritimes 2022-2024 de la région de la Montérégie.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, exo, Jean-Maxime St-Hilaire, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Source : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724