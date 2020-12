Route 125 entre Montréal et Laval - Pont Pie-IX : fermetures de nuit du 13 au 17 décembre et gestion de la circulation pendant la période des fêtes

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il procédera à des fermetures complètes de nuit du pont Pie-IX du 13 au 17 décembre. Celles-ci sont requises pour la réalisation de travaux reliés à l'éclairage temporaire et à la réparation de puisards.

Pont Pie-IX - Horaire des fermetures du 13 au 17 décembre

Fermetures de nuit en direction nord dimanche, lundi et mardi - de 23 h jusqu'au lendemain 5 h 30

dimanche, lundi et mardi - de 23 h jusqu'au lendemain 5 h 30 Fermetures de nuit en direction sud mercredi et jeudi - de 23 h jusqu'au lendemain 4 h

mercredi et jeudi - de 23 h jusqu'au lendemain 4 h Détour balisé via le pont Papineau-Leblanc

Gestion de la circulation pendant la période des fêtes

Une seule voie par direction sera maintenue ouverte en tout temps sur le pont à partir du vendredi 18 décembre en soirée afin de faciliter les opérations liées à la viabilité hivernale. La gestion dynamique des voies (l'ajout d'une deuxième voie dans le sens de la pointe) reprendra à compter du 4 janvier.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures pourraient être annulées ou reportées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier.

