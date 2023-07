Route 125 à Laval - Une seule voie ouverte en direction nord dans le secteur du boulevard de la Concorde Est

LAVAL, QC, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux de réparation de la glissière centrale entraîneront une fermeture d'une voie de la route 125 en direction nord, dans le secteur du boulevard de la Concorde Est, entre le 10 et le 28 juillet.

Les entrées et sorties entre la route 125 et le boulevard de la Concorde Est, pour leur part, demeureront ouvertes.

Gestion de la circulation - Du 10 juillet, 5 h, jusqu'au 28 juillet 2023

Fermeture d'une voie sur deux (voie de gauche) de la route 125 en direction nord, à la hauteur du boulevard de la Concorde

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures pourraient être reportées.

Cette entrave est réalisée dans le cadre du projet de réfection majeure du pont Pie-IX. Pour plus d'information, consultez la page Web sur le site du Ministère.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

