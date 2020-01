Route 117 : la solution retenue sera connue au printemps

MONT-TREMBLANT, QC, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné de la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, et de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, a rencontré aujourd'hui les représentants du comité SOS 117 afin de discuter de l'avancement du projet de réaménagement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge. Le ministre des Transports a confirmé que la solution retenue sera annoncée au printemps 2020.

« La rencontre avec le comité SOS 117 a été très productive! Notre gouvernement accorde une grande importance à la sécurisation de la route 117. Lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, nous avons constaté l'inaction du gouvernement libéral dans le dossier et nous avons tout mis en œuvre pour le faire avancer le plus rapidement possible. Nous avons fait plus dans les 15 derniers mois pour la route 117 qu'en 15 ans de gouvernement libéral. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour nous et l'importance de ce projet ne fait aucun doute à ce sujet. C'est pourquoi tout est mis en œuvre afin qu'il avance rapidement. Le projet de sécurisation de la route 117 est essentiel pour notre région et son développement économique. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« En tant que députée de Labelle, il s'agit de mon dossier prioritaire. Je suis reconnaissante de pouvoir compter sur l'appui de mes collègues ministres M. Bonnardel et Mme D'Amours. La sécurité sur la route 117 est incontournable et tous les efforts sont engagés en ce sens par notre gouvernement. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants

Le Ministère étudie présentement l'implantation d'une bande rugueuse entre Labelle et Mont-Laurier , en vue d'un déploiement qui commencerait cet été et se poursuivrait à l'été 2022.

et , en vue d'un déploiement qui commencerait cet été et se poursuivrait à l'été 2022. Un mémoire sera déposé au Conseil des ministres dans les prochains mois afin d'obtenir son approbation pour la solution à mettre en place.

En parallèle au projet majeur, un plan d'intervention sur la route 117 est en réalisation. À ce jour, plus de 263 M$ ont été investis en vue de l'accomplissement de plusieurs projets pour améliorer la sécurité des déplacements entre les régions des Laurentides, de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Quatre chantiers ont été réalisés à l'été 2019 dans les Laurentides. Ces chantiers sont situés à La Conception , à Rivière-Rouge, à Lac-des-Écorces et à Mont-Laurier . Ils représentent des investissements de plus de 6 M$.

, à Rivière-Rouge, à Lac-des-Écorces et à . Ils représentent des investissements de plus de 6 M$. La réalisation du plan d'intervention pour améliorer la sécurité sur la route 117 entre Labelle et Mont-Laurier se poursuivra, en parallèle au projet majeur. Parmi les projets à venir, le Ministère interviendra afin d'améliorer la courbe située à la hauteur du pont Ouellette, à Labelle (kilomètre 148). Ces travaux, qui font suite à une recommandation du coroner, consistent à améliorer la surface de roulement ainsi qu'à corriger l'inclinaison de la route et la dépression aux approches du pont, le tout pour améliorer la sécurité du secteur.

