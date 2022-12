Route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge - Élargissement - Une première saison de travaux qui se conclut positivement

SAINT-JÉRÔME, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'après trois mois d'activité en 2022, le chantier d'élargissement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge sera suspendu pour la période hivernale d'ici la fin du mois de décembre. Rappelons que dans le cadre de ce chantier, concentré cette année à Labelle, le Ministère a débuté les interventions d'élargissement de la chaussée à quatre voies (deux voies par direction) sur un peu plus d'un kilomètre. Les travaux de ce premier lot reprendront au printemps pour se terminer à l'automne 2023.

Séance d'information publique cet hiver

Parallèlement aux activités de ce premier lot, le Ministère poursuit la conception pour le reste des secteurs visés par le projet majeur. L'objectif est de mettre en service l'ensemble du nouveau tronçon à 4 voies d'ici 2027. Une séance d'information publique sur le projet et les interventions à venir sera d'ailleurs organisée à l'hiver 2023. Les citoyens intéressés à y participer peuvent s'inscrire dès maintenant sur la page Web du projet afin de recevoir toute l'information nécessaire.

Faits saillants :

La route 117 est un axe majeur qui fait partie du réseau stratégique en soutien au commerce extérieur. Il s'agit du seul lien routier entre la région métropolitaine de Montréal et la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le projet d'élargissement de la route 117 a pour objectif d'améliorer la sécurité des usagères et usagers ainsi que la fiabilité de cette route en cas d'incident ou de travaux.

Le projet dans son ensemble consiste notamment à élargir à quatre voies la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à Labelle , et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge.

et Rivière-Rouge sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à , et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge. Les chaussées seront séparées par un terre-plein central de largeur réduite et une glissière médiane.

