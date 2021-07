Route 117 (boulevard Labelle), à Rosemère - Travaux de réparation du pont de l'île Bélair à compter du 19 juillet 2021

LAVAL, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires qu'il entreprendra des travaux de réparation au pont de l'île Bélair qui enjambe la rivière des Mille Îles, dans l'axe de la route 117 (boulevard Labelle), à Rosemère, à compter du 19 juillet. Ces interventions se poursuivront pendant environ une semaine. La circulation sur le pont sera maintenue à une seule voie dans chaque direction, et elle s'effectuera à contresens.

Levée partielle des mesures préventives

Cette entrave est requise afin de permettre, dans un premier temps, la réalisation de travaux de réparation de la dalle et la pose d'un nouvel enrobé sur la structure, et dans un deuxième temps, la levée partielle des mesures préventives en vigueur depuis le 1er novembre 2020. Ainsi, à la suite des travaux, toutes les voies seront rouvertes à la circulation routière et la limite de vitesse sera rétablie à 60 km/h. La restriction de charge à 5 tonnes pour tous les véhicules routiers demeurera toutefois en vigueur sur le pont jusqu'à sa reconstruction complète.

À noter :

Une fermeture complète de nuit de lundi 22 h à mardi 5 h sera également requise. Le détour s'effectuera par le boulevard Sainte-Rose, l'autoroute 15 (des Laurentides) et la route 344 (chemin de la Grande-Côte). Un passage sera aménagé pour les cyclomoteurs pendant la fermeture complète de nuit.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

