Route 117 (boulevard Labelle), à Rosemère et à Laval - Fermetures partielles au pont de l'île Bélair dès le 25 octobre

LAVAL, QC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de fermetures partielles de la route 117 (boulevard Labelle), à la hauteur du pont de l'île Bélair à Rosemère, dans le cadre de travaux de relocalisation de conduites d'eau potable, de refoulement et de câbles de télécommunication menés par la Ville de Rosemère. D'une durée de trois mois, ces interventions débuteront dans la semaine du 25 octobre prochain et se dérouleront principalement en semaine, de 7 h à 19 h.

Dès le 25 octobre, durant trois mois

Fermeture d'une voie de la route 117 (boulevard Labelle ) en direction nord, entre le pont de l'île Bélair et la rue Cloutier à Rosemère.

Vers la mi-novembre, pour une durée d'une à deux semaines

Fermeture d'une voie de la route 117 (boulevard Labelle ) en direction sud, entre la rue Cloutier et le pont de l'île Bélair à Rosemère;

Une seule voie par direction sera ouverte à la circulation sur le pont.

À noter que la limite de vitesse sera réduite à 40 km/h dans la zone de chantier. De plus, la restriction de charge à 5 tonnes sur le pont pour tous les véhicules routiers demeure en vigueur; ces derniers devront continuer d'emprunter un détour balisé via l'autoroute 15 (des Laurentides).

Plus de détails concernant ces travaux seront communiqués via les plateformes de communication de la Ville de Rosemère. Ceux-ci doivent être exécutés avant le projet de reconstruction du pont de l'île Bélair prévu en 2023, afin que les conduites qui y sont accrochées soient déplacées préalablement, de même que le rebranchement des câbles de télécommunication qui sera complété d'ici la fin de 2022. Ce projet du Ministère est réalisé en partenariat avec les villes de Rosemère et de Sainte-Thérèse.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Daniel Grenier, Direction des communications, des affaires publiques et des relations avec les citoyens, Ville de Rosemère, Tél. : 450 621-3500, [email protected]

