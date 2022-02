Route 101 entre Nédélec et Roulier - Lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de reconstruction de la chaussée et d'un ponceau

ROUYN-NORANDA, QC, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annoncent le lancement de l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux de reconstruction de la chaussée et d'un ponceau sur la route 101, entre la municipalité de Nédélec et la localité de Roulier.

Citations

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec ce projet qui permettra d'améliorer la qualité de ce lien routier stratégique pour le développement économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il était important pour moi que l'on intervienne sur la route 101, où transitent de nombreux transporteurs à destination du sud de l'Ontario. Ces travaux majeurs permettront d'améliorer deux courbes ainsi que le confort de roulement pour le millier d'usagers de la route qui y circulent quotidiennement. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

Faits saillants

Les travaux, qui s'échelonneront sur une distance de 6,6 km, sont prévus sur deux saisons, soit à l'été 2022 et à l'été 2023.

Les travaux consistent à allonger un ponceau et à reconstruire la chaussée et un second ponceau.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Michel Vincent, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Tél. : 514 231-2251; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724