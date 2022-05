BELLEVUE, Washington, 18 mai 2022 /CNW/ - RoundGlass Living, l'application créée par RoundGlass, une entreprise internationale de bien-être global qui se consacre à aider les gens à prendre en main leur parcours de mieux-être personnel, célébrera la Journée mondiale de la méditation le 21 mai 2022. Des événements spéciaux englobant les nombreux aspects de la méditation seront de la partie, y compris la façon dont la musique crée une expérience de méditation immersive, comme celle présentée sur la chaîne Music for Wellbeing de l'application RoundGlass Living.

Le marathon de méditation en ligne de 12 heures, hébergé sur l'application, inspire les gens à méditer pour réduire leur stress et améliorer leur bien-être global. L'événement vise à éduquer sur les pouvoirs de guérison et de transformation de la méditation. À partir de 7 h (HNP), les gens en quête de bien-être peuvent profiter d'expériences de méditation en compagnie des meilleurs enseignants du monde. La programmation comprend de la méditation qui améliore les compétences parentales, intègre les animaux de compagnie et utilise le yoga et le chant. Une inscription est requise pour chaque session.

La méditation a plusieurs bienfaits pour la santé, qui incluent entre autres une amélioration de l'humeur et du sommeil et un changement positif de l'état mental global. La musique a la capacité d'amplifier l'état de méditation et il a été prouvé qu'elle abaisse le rythme cardiaque et les niveaux de cortisol, libère des endorphines et aide à se concentrer sans distraction (source : Taylor & Francis Online ). La chaîne musicale de RoundGlass Living intègre des compositions originales avec des paysages sonores, des histoires pour s'endormir et des arts en mouvement pour une expérience de méditation ultime. Les compositions sereines et hypnotiques sont créées pour compléter l'expérience de la méditation et favoriser un sentiment d'unité.

Pour participer à la célébration de la Journée mondiale de méditation de RoundGlass, inscrivez-vous ici : https://roundglass.link/WMDPR (du 16 au 20 mai 2022)

À propos de RoundGlass Living

Nous sommes le bien-être holistique. RoundGlass Living est une application qui vise à ouvrir un nouvel univers joyeux de bien-être global pour ses utilisateurs. Grâce aux connaissances et aux conseils des meilleurs enseignants du monde, l'entreprise accompagnera ses utilisateurs dans leurs parcours de bien-être. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une vaste gamme de parcours de pratique, comme la méditation, le yoga, une alimentation saine et la musique, pour atteindre le bien-être global. RoundGlass Living offrira à ses utilisateurs un accès à des cours, à des ateliers et à des séances en direct, à des articles pertinents et à des outils de bien-être comme un chronomètre de méditation et des rappels personnalisés. Que ce soit en réponse au stress et à l'anxiété de tous les jours, pour gérer des émotions difficiles ou pour composer avec le deuil, l'application aidera les utilisateurs à vivre mieux et plus joyeusement.

