BELLEVUE, Washington, 25 mai 2022 /CNW/ - RoundGlass , une entreprise internationale de bien-être global qui se consacre à aider les gens à prendre en main leur parcours de mieux-être personnel, rassemble certaines des personnes les plus remarquables et influentes du monde de la cuisine végétarienne dans le cadre du lancement de RoundGlass Living Food. Offrant du contenu destiné à un public mondial, la section sur l'alimentation de l'application RoundGlass Living met l'accent sur la corrélation entre le bien-être global et la consommation, la préparation et la célébration des aliments.

RoundGlass Living Food s'articule autour de l'idée que les aliments sont au cœur de notre bien-être global et qu'ils sont mieux appréciés (et compris) par la communication, la collaboration et la communauté. L'application aide les gens à développer des habitudes quotidiennes pour se sentir mieux grâce à la célébration et au rituel de la cuisine - des légumes, fruits, herbes et épices, et plus encore. En donnant aux utilisateurs les outils et les ressources dont ils ont besoin pour s'engager sur la voie d'une nutrition plus saine et plus durable, RoundGlass Food soutient la mission globale de RoundGlass qui consiste à encourager les gens à adopter une vie de bien-être global qui génère du bonheur, la santé et la tranquillité d'esprit.

Grâce à l'application, les utilisateurs auront accès à :

Des centaines de recettes des principaux chefs de la cuisine végétarienne.

des principaux chefs de la cuisine végétarienne. Plus de 60 cours de cuisine en ligne donnés par des chefs comme Amanda Cohen et Shenarri Freeman, nommées aux James Beard Awards, ainsi que Akhtar Nawab, Peter Barrett, Naoko Takei et bien d'autres. Les cours ont été créés en collaboration avec Fabienne Toback, productrice exécutive du film La part du lion sur Netflix, qui a été nommé pour les Peabody Awards.

en ligne donnés par des chefs comme Amanda Cohen et Shenarri Freeman, nommées aux James Beard Awards, ainsi que Akhtar Nawab, Peter Barrett, et bien d'autres. Les cours ont été créés en collaboration avec Fabienne Toback, productrice exécutive du film sur Netflix, qui a été nommé pour les Peabody Awards. Des chroniques réfléchies rédigées par des personnes qui jouent un rôle important et sont reconnues dans le milieu, comme Maria Pinto, Clarissa Wei , Betty Hallock et les nommés aux James Beard Awards, Rich Shih et Roxana Jullapat.

réfléchies rédigées par des personnes qui jouent un rôle important et sont reconnues dans le milieu, comme Maria Pinto, , Betty Hallock et les nommés aux James Beard Awards, et Roxana Jullapat. La bibliothèque sur la nutrition , qui présente une variété de ressources et de guides associés au bien-être.

, qui présente une variété de ressources et de guides associés au bien-être. Une encyclopédie des ingrédients magnifiquement illustrée qui sert de base de données mondiale de connaissances et de faits sur les aliments et les ingrédients sains du monde entier.

L'application, offerte aux utilisateurs d'iPhone et d'Android , est disponible en version gratuite et premium (Living+), à 7,99 $ par mois ou à 59,99 $ par an pour le premier abonnement. Pour en savoir plus, consultez le site de RoundGlass .

