Bel-Air raconte comment le deuil l'a mené au début de son parcours de bien-être global

BELLEVUE, Washington, 4 août 2022 /CNW/ - RoundGlass, une entreprise internationale de bien-être global qui se consacre à l'autonomisation des personnes dans leur parcours vers le bien-être personnel, présente l'artiste émergent, Bel-Air, dans leur dernière vidéo de la série sur la méditation. Cette série se trouve sur l'application RoundGlass Living, disponible pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android. Bel-Air raconte comment il se sert de la création musicale comme moyen de méditation personnelle et comment son cheminement vers le bien-être global a commencé lorsqu'il était en deuil de sa mère et de son frère.

L’artiste musical Bel-Air raconte comment l’application RoundGlass Living l’a aidé à traverser son deuil.

Originaire d'Orlando, en Floride, Bel-Air a su dès son plus jeune âge que la musique était une passion pour lui. Alors qu'il était à l'école secondaire et qu'il perfectionnait ses compétences en écriture musicale, le jeune Bel-Air se souvient du moment où sa mère l'a entendu chanter « You Remind Me » de Usher et l'a encouragé à continuer à chanter. Malheureusement, en 2014, sa mère, qui avait toujours été sa plus fervente admiratrice, est décédée. Peu de temps après, il a également perdu son frère. Deux mois plus tard, Bel-Air a reçu un diagnostic de cancer. Il a continué à travailler de 9 h à 17 h et à faire de la musique - ce qu'il appelle sa méditation personnelle - pour l'aider à rester concentré. En rémission du cancer et en bonne santé, Bel-Air travaille de façon indépendante avec des producteurs de musique ayant remporté des prix Grammy et demeure optimiste quant aux répercussions positives qu'il pourrait avoir sur le monde grâce à la musique.

Le fondateur de RoundGlass, Sunny Singh, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants à Bel-Air de partager les pertes qu'il a subies et les défis qu'il a dû relever pour nous aider dans notre mission qui consiste à donner aux gens les moyens d'entreprendre leur parcours vers le bien-être global. La façon dont il utilise l'application RoundGlass Living illustre parfaitement la raison pour laquelle nous l'avons créée. C'est un outil que les gens peuvent utiliser pour leurs domaines d'intérêt personnels. Que ce soit le deuil, les défis de fin de vie ou simplement le désir de libérer votre plein potentiel, notre application de bien-être offre de l'aide en ce sens. »

Avec plus de 1,7 million d'abonnés sur Instagram, Bel-Air est déjà un influenceur et est en voie de devenir une sensation musicale. Il a entre autres fait la première partie de Young Thug, Jaquees, PeeWee Longway, Ty Dolla $, Gucci Mane, Bobby Shmurder et Rich The Kid. Il a récemment publié une nouvelle chanson, « Hurt No More ».

La vidéo sur la méditation de Bel-Air peut être visionnée sur l'application RoundGlass Living.

Suivez RoundGlass : Suivez Bel-Air : Instagram Instagram Facebook Facebook Twitter Triller YouTube

LinkedIn



Relations avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1871727/RoundGlass_Bel_Air.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1822834/RoundGlass__Logo.jpg

SOURCE RoundGlass LLC