Roue de fortune est de retour ! Serez-vous le prochain millionnaire?

MONTRÉAL, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Signe que le beau temps est à nos portes, la pétillante Anick Dumontet est à la barre de Roue de Fortune chez vous pour faire des heureux aux quatre coins du Québec sur les ondes de TVA!

ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS!

UN RETOUR TOUJOURS AUSSI ATTENDU

les lundis, mardis et mercredis

vers 18 h 56, après l'émission Sucré Salé

Une émission forte en émotions!

Au cours des dernières années, la Roue de Fortune chez vous, produite par la Société Nouvelle de Production 2 Inc. en collaboration avec Québecor Contenu, est l'une des émissions les plus regardées de l'été, rejoignant 1 608 000 téléspectateurs à chaque semaine (toutes diffusions confondues)*. Depuis les débuts de cette loterie en 1988, ce sont plus 3 700 gagnants qui ont eu la chance de tourner la roue, se partageant plus de 154 millions!

Cette saison encore, Anick Dumontet fera le tour du Québec avec son équipe pour préparer des rendez-vous télé estivaux riches en émotions, hauts en couleur et remplis de surprises!

Les participants à la télé sont assurés de remporter un lot allant de 25 000 $ à 1 000 000 $! Des montants de 100 000 $ et de 200 000 $ sont également en jeu. Pour tenter votre chance, il suffit de se procurer un billet Roue de fortune chez vous! Il est aussi possible de remporter une participation télé grâce au jeu Roue de fortune Éclair (en ligne à lotoquebec.com, sur l'application mobile Loteries et sur les terminaux des détaillants).

