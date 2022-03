Rapport de Dre. Rose Ricciardelli Tweet this

Le rapport souligne les défis particuliers rencontrés par cette main-d'œuvre majoritairement féminine, y compris en région éloignée ou rurale, et vise à mieux comprendre les risques de violence et de traumatismes liés au stress professionnel.

En outre, les chercheur-euse-s ont formulé 12 recommandations clés pour améliorer la santé mentale et l'efficacité des ASD de la GRC, dont certaines qui pourraient être mises en œuvre à court terme :

installation de panneaux de verre pare-balles;

inclusion obligatoire des ASD aux séances de bilan suivant un incident critique;

mise au point et mise en œuvre de formations poussées pour les ASD dans tout le pays;

accès à des mesures de soutien en santé mentale qui sont à la hauteur des besoins et des expériences des ASD.

Avant la publication du rapport, Rosemary Ricciardelli et le président du Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice (SESJ), David Neufeld, ainsi que la vice-présidente du SESJ, Lynette Robinson, ont eu l'occasion de rencontrer la commissaire Brenda Lucki. La GRC a aussi encouragé les ASD à participer à la recherche s'ils ou elles le souhaitaient. Le SESJ représente des milliers d'employé-e-s de la fonction publique qui travaillent pour la GRC dans tout le pays.

« Le SESJ se réjouit d'entretenir depuis le début de cette recherche un dialogue ouvert et franc avec la commissaire Lucki sur les façons d'améliorer la sécurité au travail et de mieux outiller les ASD pour qu'ils et elles excellent dans leurs fonctions. Les ASD travaillent dans un milieu dynamique et très stressant, offrant un soutien opérationnel crucial aux membres », souligne M. Neufeld.

« L'application de ces recommandations, qui visent à s'assurer que les ASD se sentent en sécurité et soutenu-e-s, renforcera la GRC. Nous savons que les ASD sont vulnérables aux traumatismes à cause de leurs interactions avec le public et de leur rôle de soutien auprès des membres qui travaillent sur le terrain », ajoute-t-il. « Ils et elles n'en sont aucunement épargné-e-s. »

La commissaire Brenda Lucki a fourni cette citation : «Les adjoint-e-s aux services de détachement fournissent des services de première ligne essentiels au public canadien dans les collectivités où œuvre la GRC, partout au pays. Dans le cadre de leurs fonctions, les ASD voient souvent des gens vivre les pires moments de leur vie. La GRC reconnaît les difficultés et les défis auxquels se heurtent les ASD qui lui sont si important-e-s. Nous sommes bien décidés à travailler de concert avec le Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice pour ce qui est des recommandations émises dans ce rapport, et nous continuerons à veiller à la santé et à la sécurité de nos ASD dans le cadre des fonctions si cruciales qu'ils exercent au sein de notre organisation. »

Rosemary Ricciardelli, principale auteure du rapport et chercheuse à l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, résume ainsi ses conclusions : « Les adjoint-e-s aux services de détachement jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement et l'efficacité de la GRC. Il est important de tenir compte des besoins, des risques et du bien-être de ce groupe et d'y répondre de façon globalisante, notamment pour ce qui est des traumatismes indirects ou secondaires que subissent presque tous-tes les ASD. »

Le SESJ prévoit de poursuivre son dialogue avec la GRC quant à la mise en œuvre de chacune des 12 recommandations dans les mois et années à venir. Il s'agit du premier rapport en son genre au Canada à examiner les rôles précis des ASD au sein de la GRC. Cette profession a longtemps été exclusivement féminine, mais les postes d'ASD sont aujourd'hui occupés par des hommes et des femmes. Les femmes continuent toutefois de composer plus de 80 % de ce groupe.

Lien vers le rapport complet : https://bit.ly/3vMd02P

À propos de Rosemary Ricciardelli

Rosemary (Rose) Ricciardelli, Ph. D., est professeure de sociologie et de criminologie à l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador. Membre de la Société royale du Canada, elle est aussi membre fondatrice (et vice-présidente) du Comité consultatif du Réseau d'universitaires, de chercheurs et de cliniciens (ARCNAC) ainsi que membre fondatrice de l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP). Elle compte d'autres affiliations et nominations, étant entre autres scientifique adjointe au Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores, scientifique affiliée à l'Institut de réadaptation de Toronto et chercheuse associée à la Société John Howard de Toronto et au Crossroads Day Reporting Centre. Elle a publié plus de 160 articles de périodiques, rédigé 45 chapitres d'ouvrages et donné plus de 350 présentations et conférences.

SOURCE Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice

Renseignements: Sébastien Bezeau, directeur des politiques, des projets et des relations avec les médias, 902 240-2222, [email protected]