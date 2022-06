Des marques et des produits québécois disponibles sur les tablettes des magasins

HUNTINGDON, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie inc. (« ROSE »), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis, a annoncé avoir franchi un jalon important de son histoire avec la commercialisation de deux marques et produits sur le marché ontarien.

Le lancement des marques de cannabis Tam Tams et Homage en Ontario marque la première fois que les produits de ROSE sont disponibles pour les consommateurs hors Québec.

« C'est un grand moment pour nous, mais aussi pour le Québec en tant que chef de file dans le secteur du cannabis », a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. « Notre essor témoigne du grand attrait pour les marques et les services centrés sur le consommateur, et auxquels les clients québécois font déjà confiance. »

Déjà établie au Québec en tant que marque de qualité supérieure, Tam Tams s'inspire de la culture urbaine inclusive de Montréal. Cette marque fait profiter l'Ontario de la réputation du Québec en matière de produits de qualité cultivés en intérieur, avec la populaire variété hybride Godfather Kush.

Homage est une nouvelle marque représentant les produits d'un collectif national de producteurs artisanaux sélectionnés par ROSE. Son premier produit est Blue Iguana, une variété hybride confectionnée par Lahoja en Beauce, au Québec.

Godfather Kush et Blue Iguana sont tous deux maintenant offerts en Ontario, à la fois pour les achats en gros et pour les consommateurs.

« Le collectif Homage est un modèle très prometteur », a déclaré M. Zaffino. « Il réunit les meilleurs producteurs artisanaux du Canada, afin que leurs produits puissent parvenir aux consommateurs sous une seule marque digne de confiance. Ce type de service et de collaboration est un élément central de notre mission chez ROSE, car il permet de faire avancer l'industrie et de soutenir des personnes qui sont excellentes dans ce qu'elles font. »

Depuis l'obtention de sa licence commerciale en 2021, ROSE a lancé avec succès sept marques de cannabis, ce qui en fait un acteur majeur du marché québécois.

À propos de ROSE ScienceVie inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que les consommateurs soient en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché québécois. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée au Québec et dans tout le Canada. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca.

À propos Tam Tams

Inspirée par la diversité culturelle et créative de Montréal, Tam Tams de ROSE ScienceVie inc. est une marque de cannabis québécoise offrant des produits de qualité supérieure. Les produits Tam Tams, dont les souches sont sélectionnées et cultivées par des producteurs de renom, sont développés dans un centre de culture intérieure de 55 000 pieds carrés, strictement réglementé, et équipé de 22 chambres de culture climatisées, scellées et isolant les différentes souches. Pour de plus amples renseignements, visitez tamtamscannabis.ca.

À propos de Homage

Le collectif de cannabis Homage de ROSE ScienceVie inc. est une initiative de marque qui réunit des producteurs artisanaux provenant de tout le Canada. Une sélection de produits soigneusement choisis est offerte aux consommateurs sous le nom Homage, afin de soutenir les artisans du cannabis grâce à une expertise du marché réglementé des ressources et un engagement commun envers l'art de produire du cannabis artisanal de qualité. Pour plus d'information, visitez homagecannabis.ca.

