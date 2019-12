Rory MacDonald, champion mondial en arts martiaux mixtes et agent libre de premier plan, signe un contrat record de plusieurs années avec la Professional Fighters League

Rory MacDonald, superstar du Bellator et ancien prétendant au titre de l'UFC se joint à la PFL

Sa quête du titre de champion mi-moyen de la PFL commencera lors de la saison 2020

Dans la foulée de cette importante signature se tiendra le championnat mondial 2019 de la PFL qui sera diffusé en direct du Hulu Theater au Madison Square Garden par le réseau ESPN2, de 19 h à 23 h (HE), la veille du jour de l'An

NEW YORK, 19 décembre 2019 /CNW/ - La Professional Fighters League (PFL), la première organisation à présenter les arts martiaux mixtes selon la formule typique du sport professionnel : une saison régulière, des éliminatoires et un championnat, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat exclusif de plusieurs années avec l'ancien champion du monde et superstar en arts martiaux mixtes, Rory MacDonald (21-6-1). M. MacDonald fera ses débuts lors de la saison 2020 de la PFL et il tentera de remporter le titre de champion mi-moyen et de mettre la main sur la ceinture d'un million de dollars.

« Rory MacDonald est un champion, un combattant de calibre mondial et une vedette dans le domaine des arts martiaux mixtes », a déclaré Peter Murray, chef de la direction de la PFL. « La signature de Rory change la donne pour la PFL et elle témoigne de notre engagement à non seulement développer de grands combattants dans notre ligue, mais aussi à attirer et à signer les meilleurs combattants d'arts martiaux mixtes qui veulent prendre leur destin en main. »

M. MacDonald se joint à la PFL après deux ans chez Bellator, où il a vaincu Douglas Lima en 2018 pour remporter le titre de champion mi-moyen. Avant Bellator, MacDonald a combattu six ans dans l'UFC, avec une fiche de 9-4 incluant d'importantes victoires contre Nate Diaz, Tyron Woodley et B.J. Penn.

« Je suis fier de me joindre à la PFL où, chaque année, le meilleur combattant peut remporter le championnat du monde et la ceinture d'un million de dollars, sans aucun jeu ni politique », a déclaré M. MacDonald. « Je crois au format de la saison sportive de la PFL et à son engagement envers les combattants d'abord. J'ai hâte de montrer à tous les amateurs et au public d'ESPN ce que je peux faire et à ajouter le titre de champion du monde des mi-moyens de la PFL à mon palmarès de combattant. »

D'ici là, la PFL tiendra son championnat mondial 2019 des mi-moyens qui mettra aux prises Ray Cooper III et David Michaud, ainsi que cinq autres combats pour un titre mondial qui seront diffusés en direct du Madison Square Garden par le réseau ESPN2, de 19 h à 23 h (HE), la veille du jour de l'An. Rory MacDonald sera présent pour étudier les combattants qu'il affrontera en 2020.

À propos de la Professional Fighters League

La Professional Fighters League (PFL) est la première ligue à présenter les arts martiaux mixtes dans un format de saison sportive où chaque combattant contrôle son propre destin au cours de la saison régulière, des séries éliminatoires et du championnat. Le championnat de la PFL sera diffusé en direct par le réseau ESPN2 le 31 décembre, à 19 h (HE), après le spectacle d'avant-match qui sera présenté par ESPN+ dès 18 h (HE).

La saison 2019 de la PFL met en vedette des athlètes d'élite en arts martiaux mixtes dans six catégories de poids, y compris la toute première division féminine des 155 livres. Chaque combattant a mené deux combats pendant la saison régulière, soit en mai, juin, juillet et août. Les huit meilleurs combattants de chaque catégorie se sont qualifiés pour les éliminatoires de la PFL en octobre, où les combattants ont dû mener deux combats et gagner deux fois au cours de la même nuit pour accéder aux finales. Le championnat de la PFL a lieu la veille du jour de l'An et les gagnants de chaque combat de championnat remporteront le titre de champion du monde de la PFL ainsi qu'un million de dollars. Les téléspectateurs ont accès à des statistiques jamais vues auparavant en arts martiaux mixtes grâce à la plateforme SmartCageMC et à la technologie CagenomicsMC exclusives à la PFL.

La PFL est financée par un groupe d'investisseurs de premier plan dans les domaines du sport, des médias, du divertissement et des affaires. La PFL est active dans 150 pays et compte parmi ses partenaires des grands médias du monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez visiter www.PFLmma.com et suivre la PFL sur Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague) et Facebook (/ProFightLeague).

