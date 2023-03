TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ -- La marque internationale de vêtements et de style de vie Roots Corporation (« Roots ») a nommé Joey Gollish au poste de directeur de la création en résidence, à compter du 7 mars 2023, pour une période qui devrait se prolonger jusqu'en 2025. C'est la première fois dans l'histoire de près de 50 ans de la marque que Roots accueille un créateur extérieur. Pendant son mandat, M. Gollish travaillera avec Karuna Scheinfeld, chef des produits, qui dirige les équipes de création et de conception. M. Gollish, fondateur et directeur de la création de la célèbre marque de mode Mr. Saturday, continuera d'en assurer la conception et la direction créative pendant cette période.

« À l'aube de notre 50e année, nous comprenons l'importance de demeurer novateurs et tournés vers l'avenir dans le marché en constante évolution d'aujourd'hui. Grâce à notre collaboration avec Mr. Saturday en décembre 2022, nous avons constaté que M. Gollish portait un amour profond pour la marque Roots et qu'il avait une perspective unique qui appuiera notre objectif à long terme d'accroître l'attrait mondial de la marque », a déclaré Meghan Roach, présidente et chef de la direction. « Nous avons hâte de voir les possibilités intéressantes que cette influence créative supplémentaire apportera à Roots.

Cette annonce marque un nouveau chapitre emballant pour Mr. Saturday et Roots, qui ont travaillé en étroite collaboration au cours des deux dernières années, y compris pour la collection capsule à succès « Roots Saturday Airlines », lancée à la fin de l'année dernière. M. Gollish a également travaillé en collaboration avec Roots sur des vêtements d'extérieur en cuir, des sacs de voyage et des accessoires pour le défilé Automne/Hiver 2023 de Mr. Saturday à Paris et intégrera encore une fois Roots au défilé Printemps/Été 2024 de Mr. Saturday à la Semaine de la mode de Paris. Les synergies créatives que Roots et Mr. Saturday ont connues en travaillant sur ces projets ont mené à la vision de ce partenariat unique.

Avec ses valeurs communes de savoir-faire exceptionnel, de conception réfléchie et de recherche de l'exploration et de l'histoire, cette nomination représente une progression significative pour les nouveaux talents canadiens en matière de design, avec une marque canadienne de premier plan. M. Gollish a une vision distincte et une spécialité dans la narration d'événements historiques qui apporteront une nouvelle perspective à Roots, tout en honorant son passé riche, une histoire qui s'étend sur un demi-siècle alors que la marque célèbre son 50e anniversaire cette année. Roots a récemment renouvelé sa collection pour inclure du contenu durable dans la majorité de ses produits, tout en élargissant son offre de vêtements non genrés et sa gamme de tailles. Travailler avec M. Gollish représente une autre étape dans l'évolution de Roots, en s'appuyant sur une tradition pour créer une œuvre nouvelle et captivante. Roots prendra aussi un investissement minoritaire dans Mr. Saturday dans le cadre de l'entente.

À seulement 29 ans, Joey Gollish est l'un des designers canadiens les plus célèbres et les plus passionnants du moment. Récemment nommé Créateur de l'année pour hommes en 2022 par les Canadian Arts & Fashion Awards, M. Gollish a également été l'un des « nouveaux noms à connaître » de Vogue et l'« 1 des 20 Canadiens qui façonnent les 20 prochaines années de culture » de Complex. Il a également remporté quatre prix lors des Cannes Lions et fait partie de la première cohorte de HXOUSE, l'incubateur et accélérateur créatif de la prochaine génération de Toronto fondé par Weeknd, La Mar Taylor et Ahmed Ismael.

Par l'entremise de Mr. Saturday, la marque qu'il a fondée en 2019, M. Gollish explore les récits historiques, les sous-cultures, les mouvements et les moments déterminants de la culture par son design, ses produits, ses éléments visuels créatifs et ses expériences immersives. Mr. Saturday a présenté des collections sur le calendrier officiel des collections américaines à la Semaine de la mode de New York et sur le calendrier officiel de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode à la Semaine de la mode de Paris.

« C'est un véritable honneur d'accepter la résidence de directeur de la création pour une entreprise profondément enracinée dans mon patrimoine. Alors que Roots célèbre son 50e anniversaire, je suis heureux de réfléchir à son passé et d'aider à façonner son avenir. De David Bowie à mes parents, Roots a été portée par certaines de mes plus grandes inspirations. Je suis ravi d'avoir l'occasion de contribuer au prochain chapitre de la marque alors que nous continuons d'accorder la priorité à l'authenticité, à l'artisanat, à la communauté, au luxe et à la narration, des caractéristiques partagées par Mr. Saturday. Je suis reconnaissant de l'appui des fondateurs et de l'équipe de direction, qui partagent une vision de l'avancement de la marque tout en respectant son héritage. J'ai hâte de me joindre à cette équipe talentueuse et de relever ce nouveau défi dans ma carrière », a ajouté Joey Gollish, fondateur et directeur de la création de Mr. Saturday.

À PROPOS DE ROOTS

Fondée en 1973, Roots est une marque internationale de style de vie. De ses débuts dans un petit chalet dans le nord du Canada, Roots est devenue une marque mondiale avec plus de 100 magasins de détail au Canada, deux aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, www.roots.com , qui dessert plus de 55 marchés internationaux. Nous comptons plus de 100 magasins exploités par des partenaires en Asie, et nous exploitons également une vitrine dédiée à la marque Roots sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste gamme de produits dans différents services, y compris des vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et non genrés, des articles de cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont conçus avec un confort, une qualité et un style sans compromis qui vous permettent de vous sentir chez vous avec la nature. Nous offrons des produits conçus pour répondre aux aventures quotidiennes de la vie et vous offrir la polyvalence nécessaire pour vivre pleinement votre vie. Nous offrons également des services de vente en gros par le biais de circuits interentreprises et accordons des licences de marque à un groupe de titulaires de licence qui vendent des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne qui exerce ses activités sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

À PROPOS DE JOEY GOLLISH

Joey Gollish, 29 ans, est le directeur de la création et fondateur de la marque Mr. Saturday. M. Gollish explore les récits du passé afin de contribuer au présent et à l'avenir. Il a présenté des collections Mr. Saturday sur le calendrier officiel des collections américaines à la Semaine de la mode de New York et sur le calendrier officiel de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode à la Semaine de la mode de Paris. Il continue de repousser les limites du design et des talents canadiens. Il a été nommé l'un des « nouveaux noms à connaître » par Vogue, a reçu le prix Créateur de l'année pour hommes 2022 du CAFA, est l'un des 20 Canadiens qui façonnent les 20 prochaines années de la culture selon Complex et il est le lauréat de quatre prix Cannes Lions. En 2023, M. Gollish a été nommé directeur de la création de la marque au patrimoine canadien Roots.

À PROPOS DE MR. SATURDAY

Mr. Saturday est une marque de luxe de Toronto dirigée par Joey Gollish. Une marque qui explore les récits historiques, les sous-cultures, les mouvements et les moments marquants de la culture à travers ses produits primés, ses éléments visuels créatifs, ses campagnes et ses expériences immersives, Mr. Saturday a cultivé un engouement mondial autour de ses conceptions nostalgiques et multidimensionnelles et de ses récits extraordinaires. La marque figure sur le calendrier officiel des collections américaines à la Semaine de la mode de New York et sur le calendrier officiel de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode à la Semaine de la mode de Paris. Nommée l'un des « nouveaux noms à connaître » par Vogue, Mr. Saturday a été mise en vedette dans les principaux médias, dont Vogue, Highsnobiety, Hypebeast, WWD et GQ, et est vendue par certains des meilleurs détaillants du monde, dont SSENSE, Hirshliefers, Patron of the New et Selfridges.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2017297/MR_SATURDAY_LOOK_01_0137__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2017298/Roots_Logo_BLACK_Logo.jpg

SOURCE Roots Canada