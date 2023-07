Fondée en 1981 par Al et Maria Teran, qui sont frère et sœur, Sierra Machinery est une entreprise prestigieuse et digne de confiance dans l'industrie qui agit comme distributeur de premier plan de services complets d'équipement pour les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, et le secteur industriel. L'entreprise, qui affiche un excellent bilan, représente Volvo Construction Equipment, Doosan, Gradall Excavators, Chicago Pneumatic, Gomaco, Terex MPS, Etnyre, Epiroc, Superior Broom, Bomag et SkyJack.

« Sierra Machinery est une entreprise axée sur les employés qui offre des produits de qualité supérieure et un excellent soutien à la clientèle depuis plus de 40 ans. Ces valeurs fondamentales correspondent à celles de ROMCO Equipment Co., et nous sommes ravis d'accueillir Sierra Machinery et ses clients au sein de la famille ROMCO », a déclaré Steve Passmore, président de ROMCO.

Maria Teran, qui occupait le poste de présidente et chef de la direction de Sierra Machinery, continuera de jouer un rôle de leader pendant la fusion des activités de ROMCO et de Sierra Machinery. « Nous avons hâte de collaborer étroitement avec SMT et ROMCO pour continuer d'offrir l'excellent service et les produits qui font notre renommée depuis 43 ans », a-t-elle dit. « Cet effort d'équipe offrira à nos employés et à nos clients la sécurité, la durabilité et les garanties à long terme qu'ils méritent. »

ROMCO est fière de servir le marché de l'équipement du Texas depuis 1961, avec 14 établissements consacrés à fournir de l'équipement de haute qualité et des produits très performants appuyés par un soutien technique exceptionnel. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.romco.com .

À propos de SMT

SMT, qui est l'un des plus importants partenaires permanents du Groupe Volvo, est présent dans 31 pays d'Europe, d'Afrique et des États-Unis. SMT met en œuvre ses propres normes élevées et crée de la valeur pour ses clients et ses fournisseurs grâce à ses plus de 2 200 employés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez : www.smt.network .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2164238/Sierra_Map_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/556552/ROMCO_Equipment_Co_Logo.jpg

SOURCE ROMCO EQUIPMENT CO.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mary Mexico, directrice du marketing, ROMCO Equipment Co., 281 677-4540, [email protected]