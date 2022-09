MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les employés de Rolls-Royce Canada ont voté en faveur d'une nouvelle entente collective qui sera en vigueur jusqu'en mars 2028. L'appui à l'entente est le résultat de discussions approfondies et fructueuses avec le syndicat CSN et aussi de la contribution des conciliateurs du ministère du Travail du Québec qui ont soutenus les discussions entre les parties syndicales et patronales. L'entente prévoit des augmentations salariales de 25 % pendant sa durée et maintient des conditions attrayantes pour les employés de Rolls-Royce Canada.

Rolls-Royce Canada se réjouit de cette décision, qui ouvre maintenant la voie au retour au travail des quelques cinq cents employés de l'entreprise sur son site de Lachine. Dès demain, un premier groupe de travail sera mobilisé pour préparer les installations afin d'accueillir adéquatement tous les autres employés au cours des prochains jours.

« Je salue la décision des employés de Rolls-Royce Canada d'accepter la recommandation des conciliateurs », a dit Denis Giangi, Président de Rolls-Royce Canada. « Cette décision témoigne d'une volonté commune de reprendre le travail et de se tourner vers l'avenir. Toute l'équipe de direction et moi-même travaillerons étroitement avec nos collègues pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent devant nous. Je tiens à remercier nos employés, leurs représentants et toutes nos parties prenantes pour leur confiance continue dans ce site important pour le secteur aéronautique québécois. »

A propos de Rolls-Royce Canada

Rolls-Royce Canada Limitée, est une filiale du Groupe Rolls-Royce plc et a débuté ses activités au Canada en 1947. Aujourd'hui basée à Lachine, l'entreprise se spécialise dans les services d'entretien de moteurs d'avions civils et militaires. En tant que centre d'excellence pour l'entretien des ailettes de soufflantes, des chambres à combustion et des aubes et ailettes de turbines, Rolls-Royce Canada offre également un large éventail de services de réparation de pièces pour plusieurs modèles de moteurs Rolls-Royce, incluant le Trent, RB211,Tay et BR700. Elle est un gage d'excellence pour sa clientèle internationale, qui compte plus de 600 opérateurs répartis dans 30 pays.

