Le principal fournisseur d'effets visuels et partenaire créatif de Netflix se prépare à diffuser des vidéos exclusives montrant l'envers du décor

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Rodeo FX, principal fournisseur d'effets visuels pour la troisième saison de Stranger Things, la série à succès qui a battu le record d'audience de Netflix, publiera le 2 octobre trois vidéos montrant l'envers du décor qui présentent les effets visuels ayant permis de donner vie aux créatures et monstres observés tout au long de la saison. Le terrifiant Mind Flayer imaginé par les frères Duffer selon une vision inspirée par la créature légendaire qui donne son nom au film The Thing (La chose) a été modélisé et animé par l'équipe de Rodeo FX. L'équipe de Rodeo FX a également réalisé des effets visuels relatifs aux environnements, à la matière et aux substances, y compris des rats qui implosent et des substances visqueuses en mouvement.

Vidéo : Stranger Things 3, extraits de l'envers du décor par Rodeo FX Rodeo FX révèle les effets visuels conçus pour donner vie aux monstres de la troisième saison de Stranger Things (Groupe CNW/Rodeo FX)

Du previs et du look-développement au compositing, l'équipe de Rodeo FX a collaboré à sept épisodes riches en effets visuels sur un total de huit épisodes que compte cette saison. Martin Pelletier, Superviseur VFX, a dirigé près de 200 artistes sur une période de plus de treize mois en vue de réaliser plus de 400 plans et des centaines d'assets CG, et donner vie aux toutes nouvelles créatures de la plus récente saison.

« Je me rappelle qu'après avoir regardé la première saison de Stranger Things, je me suis dit qu'il fallait que je fasse partie de ce projet à un moment où à un autre », a déclaré Martin Pelletier, Superviseur VFX. « J'ai eu tellement de plaisir à travailler sur la troisième saison. Mon expérience de travail avec les frères Duffer s'est avérée incroyable. Ils démontrent un réel enthousiasme, et il est extraordinaire d'être témoin de leur processus de création ».

Sur le plateau de tournage à Atlanta, et plus tard au bureau de postproduction de Los Angeles, Martin Pelletier a échangé à de nombreuses occasions avec Paul Graff, Superviseur VFX Client, et avec les frères Duffer à propos des défis artistiques et techniques rencontrés au moment de donner vie aux créatures monstrueuses épiques observées au cours de la saison.

Il s'agit d'une grande réalisation pour Rodeo FX, qui s'est taillé une place au sein de l'industrie à la suite de l'obtention de trois prix Emmy® pour son travail sur Trône de fer, la série culte de HBO. Rodeo FX, qui a prouvé son savoir-faire en matière de créatures et de travail d'animation en participant, entre autres, aux films Ça, Paddington 2, Bumblebee, Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Les Animaux fantastiques, a été mandatée par Netflix afin de hausser la barre avec de nouveaux monstres.

« Netflix nous a fait confiance pour réaliser les principaux effets visuels de sa série phare. C'était à la fois un honneur et tout un défi, a expliqué Sébastien Moreau, président de Rodeo FX. Je suis extrêmement fier de la façon dont nos équipes ont relevé ce défi et proposé des créatures et effets visuels qui donnent la chair de poule. »

Les trois vidéos montrant l'envers du décor seront dévoilées aux médias dans le cadre d'une présentation en ligne exclusive en direct en compagnie de Martin Pelletier, Superviseur VFX, et d'Yvon Jardel, Superviseur Animation, le 1er octobre, à 11 h (HE). La présentation mettra en lumière le travail de Rodeo FX, ainsi que des anecdotes et histoires associées à la collaboration de leur équipe avec les frères Duffer dans le cadre du projet.

Afin d'accéder en direct à la présentation en ligne le 1er octobre, à 11 h (HE), consultez le https://www.rodeofx.com/fr/stranger-things-3-evenement-makingof/

Martin Pelletier et Yvon Jardel participeront aussi à une présentation diffusée sur Facebook Live le 2 octobre, à midi (HE), suivie d'une présentation Reddit AMA à 13 h.

La troisième saison de Stranger Things est disponible pour visionnement sur Netflix.

À propos de Rodeo FX

Rodeo FX est une compagnie primée d'effets visuels offrant des services complets pour des films acclamés par la critique, des séries révolutionnaires et des publicités inoubliables. Fondée en 2006, Rodeo FX compte sur près de 600 artistes accomplis et possède des studios à Montréal, Los Angeles, Québec et Munich. Les principaux projets sur lesquels a travaillé la société sont : Blade Runner 2049, gagnant d'un Oscar, Ça, Valérian et la Cité des mille planètes, Aquaman, Kong : Skull Island, L'arrivée et Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald. Rodeo FX a remporté en 2019 un prix de la Visual Effects Society (VES) pour son travail sur la série Jack Ryan d'Amazon, ainsi qu'un prix de la VES en 2018 pour son travail sur la série Trône de fer. La société a également reçu trois prix Emmy® pour son travail sur la série Trône de fer en 2014, 2015 et 2016. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.rodeofx.com/fr/ .

