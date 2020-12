Élargissement du programme de recyclage Rodan + Fields à l'appui des objectifs « Do Good » de l'entreprise pour 2025

TORONTO, 15 décembre 2020 /CNW/ -- Rodan + Fields, une marque nord-américaine de premier plan dans le domaine des soins de la peau, en partenariat avec TerraCycle, chef de file international du recyclage, annonce l'expansion en Australie et au Canada du programme de recyclage Rodan + Fields, déjà disponible aux États-Unis.

Dans le cadre de la vision « Do Good » de la société, qui met l'accent sur la philanthropie, les gens et la planète, Rodan + Fields s'est engagé à rendre 75 % de tous ses emballages réutilisables ou recyclables d'ici 2025. À l'appui de cet objectif, le programme de recyclage Rodan + Fields vise à aider les experts-conseils indépendants et les clients de Rodan + Fields à réduire le nombre de produits de beauté qui aboutissent dans les sites d'enfouissement.

Pour participer, les experts-conseils indépendants et les clients de Rodan + Fields peuvent s'inscrire sur la page du programme TerraCycle et envoyer par la poste l'emballage du produit vide au moyen d'une étiquette d'expédition prépayée. Une fois collectés, les emballages sont nettoyés et transformés en plastiques durs pouvant être remaniés pour fabriquer de nouveaux produits recyclés.

« Il est incontestable qu'il faut réduire les déchets et veiller à ce que nos produits soient conçus pour un avenir durable, a déclaré Kari Hayden Pendoley, directrice principale de l'Impact social et des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de Rodan + Fields. Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec TerraCycle pour permettre à nos experts-conseils, nos clients et nos employés à l'échelle mondiale de faire partie de la solution et éliminer les incertitudes en matière de recyclage. »

« La mission de TerraCycle a toujours été d'"éliminer le concept du gaspillage" et, à son tour, de prendre soin de la planète, a déclaré Tom Szaky, fondateur et PDG de TerraCycle. En se joignant au programme de recyclage de Rodan + Fields, les participants ont l'occasion unique de démontrer leur respect de l'environnement en détournant les déchets d'emballage des sites d'enfouissement, ainsi qu'au moyen des produits qu'ils choisissent d'inclure dans leurs habitudes de soins personnels. »

Le partenariat élargi de Rodan + Fields avec TerraCycle renforce les principaux engagements en matière de durabilité de l'entreprise annoncés cette année dans son premier rapport d'ESG. Rodan + Fields prend au sérieux sa responsabilité de soutenir sa communauté et de protéger la planète, et continue de travailler en vue de favoriser la durabilité de ses produits et de sa chaîne d'approvisionnement.

Le programme de recyclage de Rodan + Fields est ouvert à tous les experts-conseils indépendants de Rodan + Fields et à ses clients du Canada, de l'Australie et des États-Unis. Pour de plus amples renseignements sur les programmes de recyclage de TerraCycle, consultez le site www.terracycle.ca.

À propos de Rodan + Fields

Rodan + Fields a été fondée en 2002 par les dermatologues Dre Katie Rodan et Dre Kathy Fields dans le but de donner à tous la meilleure peau qui soit. La marque est le résultat de la conviction des médecins selon laquelle une peau saine permet aux gens de se sentir confiants. Né à l'ère numérique et conçu pour atteindre directement les consommateurs là où ils vivent et magasinent par le biais des réseaux mobiles et sociaux, Rodan + Fields a bouleversé l'industrie des soins de la peau avec son approche de traitement de la peau « Multi-Med » basée sur un régime et sa puissante communauté d'experts-conseils indépendants.

À propos de TerraCycle

TerraCycle est une société de gestion des déchets novatrice dont la mission est d'Éliminer la notion de déchet. Exerçant ses activités à l'échelle nationale dans 21 pays, TerraCycle établit des partenariats avec des entreprises de produits de consommation, détaillants et municipalités de premier ordre en vue de recycler des produits et emballages, des couches souillées en passant par les mégots de cigarettes, qui se retrouveraient autrement dans les décharges ou incinérés. De plus, TerraCycle collabore avec des entreprises de produits de consommation de premier ordre en vue d'incorporer les flux de déchets qui se recyclent difficilement, comme le plastique qui se retrouve dans les océans, à leurs produits et emballages. Sa nouvelle division, Loop, est le premier système d'achat qui donne aux consommateurs un moyen de magasiner leurs marques préférées et de les recevoir dans des emballages durables et réutilisables. Depuis sa création il y a plus de 15 ans, TerraCycle a remporté plus de 200 prix récompensant ses efforts en matière de durabilité et a fait don de plus de 44 millions de dollars américains à des écoles et à des organismes de bienfaisance. L'entreprise s'est également classée au 10e rang des 52 entreprises qui contribuent le plus à l'amélioration du monde selon le magazine Fortune. Pour en savoir plus au sujet de TerraCycle ou participer à ses programmes de recyclage, consultez le site www.terracycle.com.

