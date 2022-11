MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe CSL (CSL) annonce avec plaisir que Rod Jones, son ex-président et chef de la direction, et membre actuel de son conseil d'administration, s'est vu décerner lundi soir une distinction pour l'ensemble de sa carrière lors de la remise des prix de l'International Bulk Journal (IBJ) à Rotterdam, aux Pays-Bas.

De gauche à droite : Trevor Pereira, directeur général, The Maritime Standard, Rod Jones et Ray Girvan, éditeur, IBJ (Groupe CNW/Le Groupe CSL Inc.)

« Respecté dans l'industrie du transport maritime à l'échelle mondiale, Rod Jones se démarque comme un leader inclusif, accessible, moderne et doté d'une éthique et de valeurs solides en matière de diversité, de sécurité et d'environnement », a souligné Ray Girvan, éditeur de l'International Bulk Journal.

« Son ouverture d'esprit, sa profonde confiance envers les gens et sa volonté de « faire ce qui est juste » demeurent une source d'inspiration pour les gens à tous les niveaux de l'industrie, en mer et à terre, sans égard de leur l'âge, genre, nationalité ou fonction. »

M. Jones a consacré toute sa vie professionnelle au secteur maritime. En début de carrière, il occupe divers postes à terre à la Navios Corporation, puis à Van Ommeren Shipping. En 1985, il se joint à Canada Steamship Lines à titre de directeur, Marketing, accède au poste de président de CSL International au début des années 1990 et à celui de président et chef de la direction du Groupe CSL en 2008, qu'il occupe jusqu'à sa retraite en 2017.

La passion de M. Jones pour le transport maritime s'étend au Standard Club, où il a été nommé au conseil d'administration en 2000. En 2011, il a été élu président du comité de vérification et est ensuite devenu président du Club de 2014 à 2017.

Au cours de son mandat chez CSL, M. Jones a transformé l'entreprise axée sur les Grands Lacs en plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Sous sa direction, CSL dépasse les limites du Canada et des Amériques pour étendre son rayon d'action à l'Australie, à l'Asie et à l'Europe.

« À mes débuts comme matelot, le monde était différent. J'étais jeune et, quand j'ai fait mes premiers pas sur une passerelle de navire, je ne pouvais aucunement prévoir que je serais associé au secteur maritime durant les 50 années à venir », de déclarer Rod Jones.

« Ce fut un grand bonheur de travailler dans ce secteur d'envergure mondiale et d'avoir fait partie de CSL, une entreprise exceptionnelle, résolument engagée envers la sécurité, l'environnement, l'innovation et le service à la clientèle. Je suis honoré de recevoir ce prix, et je remercie IBJ, l'équipe CSL et, surtout ma femme et ma famille. »

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Le Groupe CSL, dont le siège social est à Montréal, exerce ses activités dans plusieurs régions à l'échelle mondiale. Il transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

