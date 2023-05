VANCOUVER (C.-B.), 10 mai 2023 /CNW/ - Rocky Mountaineer s'est vu décerner le prix Platine dans le cadre du programme de prix des sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte en 2023. Ce prix reconnaît les immenses efforts déployés pour aider l'entreprise à traverser la pandémie et à se rétablir plus forte qu'auparavant.

« Les sociétés les mieux gérées au Canada demeurent la marque d'excellence pour les entreprises canadiennes, a déclaré David McKenna, président et chef de la direction de Rocky Mountaineer. Le fait d'être reconnu comme gagnant du prix Platine témoigne tout particulièrement de l'engagement et du leadership de l'équipe de Rocky Mountaineer. Ce prix rend hommage à tous ceux qui ont aidé l'entreprise à surmonter les défis de la pandémie et à notre équipe incroyable qui a rebâti l'entreprise pour qu'elle soit plus forte et plus prospère que jamais. »

Fondée en 1990, Rocky Mountaineer compte plus de 30 ans d'expérience en tant que chef de file mondial du tourisme. Après avoir accueilli plus de 2,3 millions de passagers dans ses trains et reçu de nombreux prix et distinctions internationaux, l'entreprise a une réputation d'excellence en matière de service. En tant que lauréate des sociétés les mieux gérées, Rocky Mountaineer a fait preuve d'une capacité exceptionnelle à cerner les occasions lucratives et à s'adapter aux nouvelles situations, à stimuler la croissance durable, à se concentrer sur le bien-être des employés et sur les relations avec les clients et la collectivité.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada en est à sa 30e édition et demeure l'un des programmes d'attribution de prix aux entreprises de premier plan au pays visant à reconnaître les pratiques d'affaires novatrices de classe mondiale des entreprises détenues et gérées par des Canadiens. Les candidats sont évalués par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme, ceux-ci étant épaulés par des juges invités spéciaux. Chaque année, des centaines d'entreprises sont soumises à un processus de candidature rigoureux, mais seules les meilleures sont récompensées par cette prestigieuse désignation.

Rocky Mountaineer est reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées depuis 2014 et a obtenu le prix Or au cours des cinq dernières années.

Rocky Mountaineer offre des trajets en train de luxe qui mettent en valeur certains des paysages les plus spectaculaires de l'Amérique du Nord. Rocky Mountaineer offre quatre itinéraires ferroviaires, dont trois qui relient Vancouver aux villes des Rocheuses canadiennes, soit Banff, Lake Louise et Jasper dans l'Ouest canadien, et un quatrième qui relie Denver (Colorado) et Moab (Utah) dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'agit d'une expérience de voyage incontournable qui offre des itinéraires incomparables dans ses vastes autocars à dôme de verre, grâce aux paysages incroyables, à sa cuisine délicieuse, à son service amical et à son ambiance sociale. Depuis sa fondation en 1990, Rocky Mountaineer a accueilli plus de 2,3 millions d'invités et est devenue le plus grand train touristique privé au monde. www.rockymountaineer.com

