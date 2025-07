M. Shah a déclaré : « Nous sommes ravis que M. Yung se joigne à Rockwood. Nous croyons que son sens aigu des placements, sa connaissance d'une grande variété de produits de crédit liés au modèle Immobilier commercial pour tous les types d'actifs, ses solides relations mondiales et sa compréhension approfondie de la dynamique du secteur nous aideront à trouver et à structurer des occasions de placement intéressantes pour nos clients. »

M. Yung est un dirigeant chevronné du secteur de l'immobilier qui compte plus de 27 ans d'expérience en origination et en gestion de placements aux États-Unis et en Asie. Plus récemment, il a passé sept ans chez Blackstone Real Estate Debt Strategies, où il a occupé le poste de directeur général et supervisé la plateforme de prêt immobilier commercial de la côte ouest. Auparavant, il a été chef de l'origination et membre du comité de placement de TPG Real Estate Finance Trust et a dirigé les activités liées aux situations particulières de placement immobilier à la Deutsche Bank. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts et sciences de l'Université Georgetown et a étudié l'économie et les langues internationales à l'Université chinoise de Hong Kong.

« Je suis ravi de faire partie de Rockwood et d'aider l'entreprise à tirer parti des nombreuses possibilités offertes sur le marché actuel », a déclaré M. Yung. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe expérimentée de Rockwood pour cibler des investissements intéressants à tous les niveaux. »

À propos de Rockwood Capital

Rockwood Capital est une société de placement immobilier fondée en 1995 qui fournit des capitaux d'emprunt et des capitaux propres combinés à une expertise d'exploitation immobilière pour le repositionnement, le développement, le réaménagement et la recapitalisation d'espaces de travail à usage mixte, commerces de détail, établissements industriels et hôtels au sein de marchés clés partout aux États-Unis.

Rockwood est une entreprise comptant 80 employés dont les bureaux sont situés à New York, dans l'État de New York, à San Francisco, en Californie, et à Los Angeles, en Californie. Depuis sa création, Rockwood et ses associés principaux ont investi environ 40,1 milliards de dollars en biens immobiliers et actifs connexes (valeur brute de l'actif). Au premier trimestre de 2025, Rockwood gérait un portefeuille d'environ 13,2 milliards de dollars (valeur de l'actif brut). La base d'investisseurs internationaux de Rockwood comprend des fonds souverains, des caisses de retraite publiques et privées, des fonds de dotation, des fondations, des sociétés d'assurance, des fonds de fonds, de particuliers à valeur nette élevée et de bureaux familiaux. Pour en savoir plus, consultez le site www.rockwoodcap.com.

