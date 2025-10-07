Pensée pour la performance, la sûreté et la sécurité, cette plateforme intégrée permet aux fabricants de rationaliser leurs opérations et d'évoluer vers des systèmes plus intelligents

MILWAUKEE, Wisconsin, 7 octobre 2025 /CNW/ - Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce le lancement très attendu de son nouvel automate ControlLogix® 5590, véritable moteur de la plateforme Logix. Développé pour répondre aux besoins changeants de la production moderne, cet automate tout-en-un offre une intégration logicielle fluide et une commande pluridisciplinaire dans toute l'entreprise, ce qui simplifie les opérations de manière inédite.

Les fabricants sont confrontés à de nombreux défis, de la hausse de la concurrence mondiale à la pénurie de main-d'œuvre, en passant par l'accroissement des risques en matière de sûreté et de sécurité. La complexité est accentuée par des systèmes de commande et de données déconnectés et basés sur des technologies propriétaires, qui limitent la flexibilité et maintiennent des coûts élevés. L'automate ControlLogix 5590 est une solution spécialement créée pour aider les fabricants à relever ces défis et à prendre le contrôle de leurs opérations.

« L'automate ControlLogix 5590 n'est pas seulement une mise à niveau, c'est un véritable moteur conçu pour l'avenir de l'automatisation industrielle », a déclaré Dan DeYoung, vice-président mondial et directeur général, conception et commande de production chez Rockwell Automation. « Nous donnons dès à présent à nos clients la possibilité de développer des systèmes plus intelligents et plus sécurisés, avec une plateforme élaborée pour répondre aux exigences d'aujourd'hui et prête à s'adapter à celles de demain. »

Principales fonctionnalités de l'automate ControlLogix 5590 :

Sécurité intégrée : chaque automate ControlLogix 5590 intègre des capacités de sécurité fonctionnelle avancées destinées à protéger les personnes, les équipements et les opérations, sans recourir à des modèles de sécurité distincts. Certifié selon des normes internationales strictes, l'automate aide les entreprises à développer des systèmes plus sûrs, plus simplement et en toute confiance.

Performances puissantes pour les applications exigeantes : traitement à grande vitesse et capacité mémoire élargie pour prendre en charge les opérations complexes. Des applications de processus et de traitement par lots jusqu'aux applications discrètes, de mouvement et de robotique, l'automate ControlLogix 5590 est idéal pour les fabricants qui cherchent à concevoir une architecture évolutive, à optimiser la productivité et à améliorer l'efficacité sur une seule plateforme haute performance et interopérable.

Cybersécurité intégrée : fonctionnalités de sécurité mises au point pour protéger les systèmes contre les cybermenaces actuelles et émergentes. Ces protections, basées sur les normes internationales (CEI 62443), aident les entreprises à maintenir leurs opérations connectées et conformes aux exigences de sécurité modernes.

Expérience d'ingénierie rationalisée: suite logicielle unifiée, comprenant Studio 5000 Logix Designer® et FactoryTalk® Design Studio™*, permettant de rationaliser le développement, d'accélérer le déploiement et de simplifier les flux de travail dans toute l'entreprise.

« Aujourd'hui, les fabricants ont besoin de plateformes de commande capables de répondre aux exigences de performance et de sécurité sans rendre leurs opérations plus complexes », a déclaré Craig Resnick, vice-président, consultant chez ARC Advisory Group. « Les solutions qui font converger le traitement à grande vitesse, la sécurité intégrée et une cybersécurité robuste dans une architecture unique aident les entreprises à se moderniser plus efficacement tout en maintenant la continuité opérationnelle et en augmentant la résilience opérationnelle. »

Pour découvrir l'automate ControlLogix 5590, rendez-vous à l'événement Automation Fair de Rockwell, qui se déroulera du 17 au 20 novembre à Chicago, ou visitez le site Internet de Rockwell pour en savoir plus.

*FactoryTalk Design Studio prendra en charge les automates ControlLogix 5590 Standard et XT (anticorrosion) dès la sortie de la version 2.03 en novembre 2025. La prise en charge de la variante P (Processus) suivra dans une future version de FactoryTalk Design Studio.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun au potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 27 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2024). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution Connected Enterprise® dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

