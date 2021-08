Le partenariat centré sur le patient permettra de suivre à distance l'évolution de la santé pulmonaire grâce à un médecin virtuel et à un appareil d'échographie pulmonaire à domicile.

TORONTO, le 5 août 2021 /CNW/ - Rocket Doctor et Switch Health ont annoncé aujourd'hui leur partenariat, avec pour objectif le développement d'une étude de recherche, en suivant à distance, et sous les directives d'un médecin, l'évolution de la santé pulmonaire à l'aide d'un appareil d'échographie pulmonaire à domicile. Au printemps dernier, au plus fort de la première vague, les membres de l'équipe de Rocket Doctor ont commencé à travailler sur ce projet, et se sont associés à Switch Health pour recruter de nouveaux participants récemment testés positifs à la COVID-19. Les patients testés positifs auront la possibilité de participer à l'étude sur les poumons et faire partie de la recherche fondamentale visant à fournir de meilleurs soins aux Canadiens testés positifs à la COVID-19.

Les volontaires souhaitant participer à l'étude s'inscriront au programme et recevront un appareil Butterfly iQ+, approuvé par Santé Canada pour l'échographie pulmonaire à domicile. Ils rencontreront à distance, depuis le confort de leur domicile, un médecin de Rocket Doctor pour évaluer leurs symptômes cliniques, avec l'accès à une sonde de saturation en oxygène et une surveillance à distance standard du patient. En parallèle, afin de surveiller leur activité pulmonaire, ils seront guidés par des médecins urgentistes de Sunnybrook pour l'utilisation de l'appareil à ultrasons. Pendant les 14 jours de quarantaine, les médecins fixeront un rendez-vous quotidien avec les patients afin de surveiller leur santé pulmonaire.

Selon Dilian Stoyanov, directeur général de Switch Health : « Le partenariat avec une entreprise de technologie de la santé qui partage les mêmes idées est une formidable occasion pour nous d'aider le Canada à étudier l'effet de la COVID-19 sur les poumons des patients en temps réel, sans avoir à se déplacer dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux. Notre objectif mutuel de responsabiliser les patients et de réorganiser la façon dont les Canadiens reçoivent des soins de santé est un nouveau pas de géant vers l'avenir de la capacité de diagnostic à distance au Canada. »

« Chez Rocket Doctor, nous transformons la façon dont les soins de santé sont dispensés en apportant directement aux patients le cabinet médical le plus avancé, ainsi que des soins virtuels complets », déclare le Dr William Cherniak, fondateur et PDG de Rocket Doctor. « Cette étude nous donne l'occasion de démontrer comment nous pouvons fournir une norme de soins de haute qualité à distance, en associant des outils de diagnostic avancés à des cliniciens experts. Elle permettra également, nous l'espérons, de faire la lumière sur les moyens de garantir la sécurité des patients à domicile et hors du service des urgences, tout en veillant à ce que les personnes nécessitant des soins critiques soient pris en charge sans délai. »

La possibilité de participer à l'étude sera communiquée directement aux patients qui demandent un test dans l'une des cliniques privées de Switch Health situées en Ontario.

Switch Health, précurseur dans la lutte contre la COVID-19 au Canada grâce à ses solutions de dépistage à domicile et à ses opérations cliniques, joue un rôle tout aussi important dans la relance du Canada grâce à l'AuraPass, nouveau système révolutionnaire de vérification des vaccins et des tests.

À propos de Switch Health

En tant que leader industriel, Switch Health Holdings Inc. (Switch Health) transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés nouvelle génération et à des solutions numériques de pointe centrées sur le patient. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Canada, Switch Health a développé une solution de test bout à bout, innovante et accessible, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable pour la COVID-19. Les services de Switch Health sont pilotés par ASMO, portail sécurisé et propriétaire pour les patients. Switch Health propose ses tests rapides et PCR de référence dans plus de 200 langues, depuis le confort du domicile ou du lieu de travail des personnes, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'envoi des résultats par certains des meilleurs laboratoires du Canada.

À propos de Rocket Doctor

Rocket Doctor est un marché d'information numérique sur la santé en pleine expansion. Il transforme la manière dont les soins complets sont dispensés en Amérique du Nord, en apportant un cabinet médical avancé directement aux patients. Il s'agit d'un groupe passionné de médecins, de chercheurs, d'experts techniques et de professionnels des soins aux patients estimant que chaque personne mérite d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Lancés il y a seulement un peu plus d'un an, ils ont déjà soigné plus de 50 000 patients au Canada (actuellement en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique) ainsi que dans l'État de Californie.

