Il s'agit de SiteSmartMC, le seul système d'aiguille pour stylo à insuline cliniquement prouvé pour améliorer la rotation des sites d'injection. Une bonne technique de rotation des sites d'injection permet de réduire le risque de lipohypertrophie (LH), associé à une augmentation de la variabilité du glucose, de l'hypoglycémie, de la consommation d'insuline et du coût de celle-ci. La lipohypertrophie est présente chez jusqu'à 64 % des utilisateurs d'insuline1.

LAVAL, QC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Roche Soins du diabète Canada annonce un partenariat avec Montméd Inc ., une entreprise montréalaise dédiée à aider les personnes atteintes de diabète qui utilisent de l'insuline sans ajouter au fardeau cognitif associé à la gestion du diabète, pour fournir un accès pancanadien au système novateur d'aiguilles pour stylo SiteSmartMC afin d'aider les Canadiens dans la gestion optimale de leur insuline.

SiteSmart(MC) est le seul système d'aiguille pour stylo à insuline conçu pour aider les professionnels de la santé à éduquer facilement, et les utilisateurs d'insuline à mettre en œuvre sans effort une technique de rotation saine des sites d'injection. (Groupe CNW/Roche Soins du diabète)

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui est compatible avec notre objectif d'apporter un véritable soulagement à toutes les personnes atteintes de diabète et qui est stratégiquement aligné avec notre modèle d'affaires, a déclaré Jade Dagher, chef de la sous-région Canada, Australie et Nouvelle-Zélande pour Roche Soins du diabète. L'expérience de Montméd en matière de diabète et d'administration optimale d'insuline par le biais du système SiteSmartMC s'inscrit parfaitement dans notre engagement de façonner l'avenir de la gestion du diabète, d'aider les professionnels de la santé et les personnes atteintes de diabète à mieux contrôler la maladie et à améliorer les résultats pour les patients. »

Le système d'aiguilles pour stylo SiteSmartMC a été développé grâce aux efforts concertés de Montméd, des éducateurs canadiens en diabète et des pharmaciens experts en techniques d'injection. Roche Soins du diabète apportera sa contribution en favorisant l'accès à SiteSmartMC à travers le Canada, en mettant à profit son expertise en diabète, la force de son réseau et de son expérience au Canada.

« Nous sommes extrêmement fiers et heureux de nous associer à Roche Soins du diabète pour améliorer l'accès à notre système d'aiguilles pour stylo SiteSmartMC pour tous les Canadiens qui utilisent de l'insuline et pour les aider à mieux gérer leur diabète. Le développement du système d'aiguilles pour stylo SiteSmartMC est le résultat d'un formidable travail d'équipe sur plusieurs années. Ce travail d'équipe évoluera désormais grâce à ce partenariat qui contribuera à transformer l'utilité des aiguilles pour stylo à insuline d'un simple dispositif d'administration en un outil cliniquement précieux pour aider à fournir des résultats supérieurs chez les personnes atteintes de diabète » a déclaré Amir Farzam, PDG de Montméd.

Opinion d'expert

« Ce partenariat est très excitant car il permettra une éducation accrue sur un besoin clé non satisfait en matière de soins du diabète et un meilleur accès-patient à une intervention simple, innovatrice et éprouvée. Le système d'aiguilles pour stylo SiteSmartMC peut aider les professionnels de la santé à communiquer l'importance de la technique d'injection et à aider les utilisateurs d'insuline à intégrer un schéma de rotation sain des sites d'injection dans leur autogestion du diabète », a déclaré Lori Berard, infirmière, ÉAD. « Je crois qu'il s'agit d'une intervention facile à mettre en œuvre qui n'ajoute aucun coût au système de santé et qui peut aider à obtenir des résultats cliniques et de soins de santé supérieurs dans le traitement du diabète. Comme l'accès à l'éducation sur le diabète à travers le Canada est assez limité pour les personnes atteintes de diabète, je crois que les pharmaciens peuvent jouer un rôle essentiel pour garantir une technique d'injection optimale grâce à l'intervention SiteSmartMC », a ajouté madame Bérard.

Résultats scientifiques

Plus tôt en 2020, les résultats d'un essai contrôlé randomisé pancanadien mené par Bérard et al.2 ont été publiés dans le Journal of Diabetes Therapy. L'étude a démontré que la seule distribution du système d'aiguilles pour stylo SiteSmartMC par un pharmacien de détail entraînait une amélioration significative de la rotation du site d'injection chez les patients (p = 0,00546), augmentant de 134,7 % la probabilité d'améliorer la rotation des sites par rapport aux aiguilles pour stylo conventionnelles. L'étude a également montré que la confiance des pharmaciens de détail dans leur capacité à éduquer les patients sur la bonne rotation des sites et leur niveau de confort à fournir des conseils sur la sélection des aiguilles du stylo a augmenté de 31 % à 94 % après l'étude. En outre, plus de 90 % des pharmaciens participants ont déclaré conseiller plus fréquemment les utilisateurs d'insuline sur la rotation appropriée du site d'injection après l'étude.

Roche Soins du diabète et Montméd: un partenariat qui apporte de la valeur

Ce partenariat, qui permettra une utilisation meilleure et plus sûre de l'insuline en favorisant une rotation saine des sites d'injection grâce au système innovant d'aiguilles pour stylo SiteSmartMC, offrira un accès élargi aux patients en 2021. Cela coïncide avec le 100e anniversaire d'une découverte canadienne historique - l'insuline.

Roche à Laval : bâtir sur la collaboration et les partenariats

Hébergeant le siège social de Roche Diagnostics et de Roche Soins du diabète, l'entreprise située à Laval, au Québec, continue de démontrer son leadership dans l'industrie des sciences de la vie et de soutenir l'écosystème dynamique d'innovation en santé au Canada.

Roche croit en l'importance de collaborer avec les leaders de l'industrie pour mettre en lumière les meilleures solutions pour les patients. Le partenariat avec Montméd est un autre exemple qui suit de près d'autres annonces récentes, notamment une collaboration avec Medtronic pour un nouveau système de pompe d'administration d'insuline, la création du Centre national d'excellence en intelligence artificielle (CdE) grâce à des partenariats avec les trois instituts universitaires canadiens d'IA (Amii, Mila et l'Institut Vecteur.), et la création récente d'un centre de développement de logiciels pour les données génomiques qui sera basé à Laval, Québec.

À propos de SiteSmartMC

Montméd a développé SiteSmartMC, un système d'aiguilles pour stylo qui apporte une valeur clinique en aidant les utilisateurs d'insuline à adopter en toute transparence une routine de rotation de site saine, ce qui peut réduire le risque de lipohypertrophie et aider à améliorer l'action de l'insuline. L'emballage SiteSmartMC contient 100 aiguilles pour stylo à insuline distinctement marquées de 4 couleurs (4X25), ainsi qu'un outil d'association étiqueté directement sur l'emballage et sur une application Web, qui permettent à l'utilisateur de créer un plan de rotation du site d'injection structuré et personnalisé, dans lequel chacune des quatre couleurs d'aiguille pour stylo est associée à une zone d'injection. Une fois le plan élaboré par l'utilisateur d'insuline ou avec l'aide d'un professionnel de la santé, l'utilisateur prend simplement une aiguille pour stylo dans la boîte, et injecte dans la zone correspondant à la couleur de l'aiguille sur son plan. Et c'est tout ! Pas de suivi, pas de journalisation, pas besoin de se souvenir du site de la dernière injection. La simplicité de SiteSmartMC permet à tout utilisateur d'insuline de tirer le maximum de son insuline en intégrant une routine de rotation des sites d'injection saine sans ajouter au fardeau cognitif associé à la gestion du diabète. L'emballage SiteSmartMC sert également d'outil de conseil pour favoriser une intervention éducative rapide et concise sur la rotation des sites par les professionnels de la santé, y compris les prescripteurs, les éducateurs en diabète et les pharmaciens de détail. SiteSmartMC: Changer de couleur, changer de site®.

À propos de la lipohypertrophie

La lipohypertrophie (LH) est définie comme une accumulation anormale de graisse sous la surface de la peau et est la complication locale la plus courante de l'insulinothérapie. La cause principale de la lipohypertrophie est un manque de rotation du site d'injection, ce qui entraîne une absorption irrégulière de l'insuline et donc des taux de sucre sanguins imprévisibles. Afin de prévenir la LH et de maintenir une absorption cohérente de l'insuline afin d'optimiser le contrôle glycémique et les résultats du diabète, les patients doivent être formés et adhérer systématiquement à un schéma de rotation du site d'injection (RSI) personnalisé et structuré.

À propos de Roche Soins du diabète

Roche Soins du diabète est le pionnier des technologies et services innovants pour le diabète depuis plus de 40 ans. Plus de 5 500 employés dans plus de 100 marchés à travers le monde travaillent chaque jour pour aider les personnes atteintes de diabète, et celles qui sont à risque, à passer plus de temps dans leurs zones cibles, et à bénéficier d'un véritable soulagement dans leurs routines thérapeutiques quotidiennes.

En tant que leader mondial de la gestion intégrée du diabète personnalisée (iPDM), Roche Soins du diabète collabore avec des leaders d'opinion du monde entier, notamment des personnes atteintes de diabète, des soignants, des prestataires de soins de santé et des payeurs. Roche Soins du diabète vise à transformer et à faire progresser l'offre de soins et à favoriser des structures de soins durables. Sous les marques RocheDiabetes, Accu-Chek et mySugr, comprenant la surveillance du glucose, les systèmes d'administration d'insuline et les solutions numériques, Roche Soins du diabète s'associe à ses partenaires pour créer de la valeur pour le patient. En construisant et en collaborant dans un écosystème ouvert, en connectant des appareils et des solutions numériques ainsi qu'en contextualisant les points de données pertinents, Roche Soins du diabète permet le partage d'informations plus approfondi et une meilleure compréhension de la maladie, conduisant à des ajustements thérapeutiques personnalisés et efficaces. Pour de meilleurs résultats et un vrai soulagement.

Depuis 2017, mySugr, l'une des applications de gestion du diabète les plus populaires, fait partie du groupe Roche Soins du diabète.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rochediabetes.com, www.accu-chek.ca et www.mysugr.com.

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.

Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L'entreprise a également pour ambition d'améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente médicaments développés par Roche font aujourd'hui partie de la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la onzième année consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée comme l'une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique.

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2019, Roche comptait environ 98 000 employés dans le monde et a consacré 11,7 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d'affaires s'élevant à 61,5 milliards de CHF. Genentech, aux États-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com .

Références

1.Blanco M, Hernández MT, Strauss KW, Amaya M. Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. Diabetes Metab. 2013 Oct;39(5):445-53. doi: 10.1016/j.diabet.2013.05.006. Epub 2013 Jul 22. PMID: 23886784.

2. Berard, L.D., Pockett, S.A., Roscoe, R.S. et al. A Coloured Pen Needle Education System Improves Insulin Site Rotation Habits: Results of a Randomized Study. Diabetes Ther 11, 2979-2991 (2020). https://doi.org/10.1007/s13300-020-00939-2 .

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

SOURCE Roche Soins du diabète

Renseignements: Roche Diagnostics, division de Hoffmann-La Roche Limitée : Marie-Élaine Guay, Tél .: (450) 686-3138, [email protected]; Montméd Inc. : Amir Farzam, Tél .: (514) 695-1222, mé[email protected]