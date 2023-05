MISSISSAUGA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec succès ses négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant VABYSMO® (faricimab injectable), indiqué pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (humide) et l'œdème maculaire diabétique (OMD)1, deux des premières causes de la perte de vision dans la population canadienne1.



« L'obtention d'une lettre d'intention de l'APP pour VABYSMO est une très bonne nouvelle pour les patients et les personnes concernées par la perte de vision », a indiqué Larissa Moniz, directrice des programmes de recherche et de missions, pour l'organisme Vaincre la cécité Canada. « Nous encourageons les provinces à reconnaître les bienfaits potentiels de VABYSMO pour les patients atteints de DMLA néovasculaire ou d'OMD, et le remboursement de ce médicament par les assureurs publics aux Canadiens admissibles est pour nous, une priorité. »



VABYSMO est le premier traitement contre la DMLA (humide) et l'OMD au Canada qui agit en ciblant à la fois le VEGF-A et l'Ang-2, deux des principaux facteurs responsables de l'instabilité vasculaire associée à des affections rétiniennes menaçant la fonction visuelle2,3,4,5. Ce double mode d'action unique en son genre témoigne de l'expertise de Roche en ingénierie des anticorps.



« Il s'agit là d'une étape décisive vers l'accès à VABYSMO pour les Canadiens atteints de DMLA néovasculaire et d'OMD qui présentent une perte de vision,» a dit Varun Chaudhary, chef, Département d'ophtalmologie et professeur, Chirurgie, Hamilton Regional Eye Institute, Université McMaster. « VABYSMO a démontré des résultats prometteurs en termes d'efficacité, d'innocuité et de durabilité pour ces deux maladies, et l'accès public rapide pour les Canadiens ayant besoin de ce traitement est d'une importance primordiale.»



VABYSMO a été passé en revue, et une recommandation positive lui a été accordée par des agences d'évaluation des technologies de la santé, y compris l'Agence canadienne des technologies de la santé (ACMTS) à l'automne 2022 et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) au début de 2023, pour le traitement de la DMLA néovasculaire et de l'OMD.



Comme prochaine étape, Roche Canada continuera de travailler avec d'autres administrations provinciales afin de permettre l'accès à VABYSMO dès que possible par l'intermédiaire des régimes publics d'assurance médicaments.



À propos de VABYSMO® (faricimab injectable)

VABYSMO est un anticorps de type immunoglobuline G1 (IgG1) humanisé bispécifique qui agit en inhibant à la fois l'Ang-2 et le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF-A). En inhibant le VEGF-A, le faricimab élimine la prolifération des cellules endothéliales, la néovascularisation et la perméabilité vasculaire. En inhibant l'Ang-2, le faricimab augmenterait la stabilité vasculaire et désensibiliserait les vaisseaux sanguins aux effets de VEGF-A. Le taux d'Ang-2 est plus élevé chez certains patients atteints de DMLA humide et d'OMD2.



À propos de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (humide)

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une dégradation de la macula, la région de l'œil responsable de la vision centrale et de l'acuité visuelle nécessaires à des activités comme la lecture, la conduite, la reconnaissance des visages et la distinction des couleurs3. Première cause de la perte de vision au Canada, elle touche quelque 2,5 millions de personnes4. La DMLA humide, ou néovasculaire, est une forme avancée de la maladie et peut causer une perte de vision rapide et irréversible si elle n'est pas traitée5. Environ 250 000 personnes sont concernées au Canada6.



La DMLA humide est causée par la formation de vaisseaux sanguins anormaux, dans un processus nommé néovascularisation choroïdienne, dans la macula. Du sang ou d'autres liquides peuvent s'échapper de ces vaisseaux et provoquer l'apparition de tissu cicatriciel, qui détruit la rétine centrale7. Si aucun traitement n'est entrepris, le processus entraîne une détérioration de la vue en quelques mois ou quelques années8.



À propos de l'œdème maculaire diabétique

Touchant environ 15,7 % des personnes diabétiques au Canada, l'œdème maculaire diabétique (OMD) est une affection de la rétine qui, si elle n'est pas traitée, menace la fonction visuelle et est associée à la cécité et à une baisse de la qualité de vie9. L'OMD se produit lorsque des vaisseaux sanguins abîmés dans la rétine entraînent un écoulement de liquides et causent un gonflement dans la macula - la partie centrale de la rétine responsable de la vision des détails, nécessaire pour lire et conduire10. On s'attend à ce que le nombre de personnes atteintes d'OMD augmente en raison de l'augmentation de la prévalence du diabète11.



À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Chez Roche, notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients a fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des technologies de la santé. Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.



Roche est une entreprise novatrice dans des domaines thérapeutiques de premier plan, dont l'oncologie, les maladies infectieuses, le diabète, l'ophtalmologie et les affections du système nerveux central.



Roche Canada a été fondée en 1931 et compte aujourd'hui plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.



Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site www.RocheCanada.com, ou suivez Roche Canada sur LinkedIn ou Twitter @RocheCanada.

