Le processus habituel de remboursement des médicaments anticancer repose d'une part sur des évaluations pharmacoéconomiques et d'autre part sur les données d'innocuité et d'efficacité recueillies essentiellement lors d'essais cliniques. La collecte de données probantes en situation réelle s'avère toutefois de plus en plus nécessaire pour combler les lacunes et assurer une meilleure compréhension de l'ensemble du parcours du patient, ce qui permet de mieux orienter les décisions en matière de services cliniques et de remboursement. Les autorités chargées de la réglementation et du remboursement des médicaments ont de plus en plus besoin de cette information, en particulier en ce qui concerne les traitements anticancéreux personnalisés, qui ciblent des mutations rares pour lesquels les données probantes classiques issues des essais cliniques sont parfois limitées. Le projet PREDiCT a pour but de créer une plateforme de production de données probantes obtenues en situation réelle et d'accroître le recours à ces données par les décideurs du secteur de la santé. Ce projet pourrait ouvrir la porte à la découverte de thérapies innovantes qui ne s'intègrent pas forcément aux mécanismes de remboursement actuels; il s'agit donc d'une étape essentielle pour assurer l'accès à des soins personnalisés contre le cancer à un coût raisonnable.

« Le projet PREDiCT a le potentiel de modifier la façon dont les autorités sanitaires et les décideurs interprètent et utilisent les données probantes obtenues en situation réelle dans la prise de décision en oncologie, et potentiellement d'augmenter le nombre de traitements ciblés offerts aux patients atteints de cancer en Colombie-Britannique, et éventuellement partout au Canada », déclare Ronnie Miller, président-directeur général de Roche Pharma, Canada. « En travaillant de concert avec BC Cancer et le CPHIN, nous pouvons viser une transformation durable des systèmes de santé de manière à favoriser une plus grande personnalisation des soins et une amélioration de la santé, à moindre coût, pour les patients et la société en général. »

« Avec le projet PREDiCT, nous espérons modifier l'écosystème des données sur les soins de santé de BC Cancer de même que la façon dont nous prenons des décisions », affirme le Dr Dean Regier, scientifique principal chez BC Cancer et co-investigateur principal pour le projet PREDiCT. « Nous lançons ce projet avec l'intention d'opérationnaliser les systèmes de santé apprenants (SSA) pour l'évaluation des technologies de la santé basées sur le cycle de vie. Le but est de produire des données probantes obtenues en situation réelle qui nous permettront de prendre des décisions plus éclairées concernant l'efficacité des traitements, leur valeur pour les patients et leur rentabilité. »

Le projet PREDiCT vise également à produire et à valider des données obtenues en situation réelle de grande qualité qui déterminent l'utilité et l'apport du profilage génomique complet dans l'identification des mutations potentielles en oncologie. « Le projet PREDiCT représente une excellente occasion pour BC Cancer d'améliorer son offre en matière de diagnostic moléculaire afin qu'un plus grand nombre de patients puissent bénéficier de données cliniquement exploitables », explique le Dr Stephen Yip, pathologiste chez BC Cancer et co-investigateur principal pour le projet PREDiCT. « L'amélioration de l'infrastructure logistique et technique des laboratoires de BC Cancer accélérera l'adoption à plus grande échelle du profilage génomique avancé chez les patients. »

« L'avantage du projet PREDiCT est qu'il permet de générer des données obtenues en situation réelle pour la prise de décisions tout en priorisant le traitement des patients et l'accès aux traitements », déclare la Dre Cheryl Ho, oncologue médicale chez BC Cancer et co-investigatrice principale pour le projet PREDiCT. « Il y a là une occasion de faciliter l'accès à des soins plus personnalisés pour nos patients avec, à terme, la production de données qui aideront à informer les décideurs », ajoute le Dr Howard Lim, également oncologue médical chez BC Cancer et co-investigateur principal pour le projet PREDiCT.

Le projet PREDiCT sera instauré dans un premier temps dans les centres de traitement de BC Cancer. Pour sa part, le CPHIN réunira des partenaires du réseau de la santé afin de faciliter le transfert de connaissances interprovincial et d'étendre le programme au-delà de la Colombie-Britannique. L'objectif ultime est de mettre en place une plateforme nationale pour permettre aux patients d'avoir accès à des technologies et à des traitements novateurs abordables dans des champs thérapeutiques variés.

« Les données probantes obtenues en situation réelle ont le potentiel de démontrer comment les traitements ciblés peuvent améliorer les soins aux patients et les résultats cliniques. Malheureusement, l'approche actuelle utilisée pour tirer profit de ces données est fragmentaire et insuffisamment exploitée », affirme la Dre Helen Chen, présidente du CPHIN. « Grâce à ce partenariat public-privé, le projet PREDiCT pave la voie à une utilisation pancanadienne des données probantes obtenues en situation réelle pour la prise de décision en matière de soins de santé et donne accès à une information qui pourrait conduire à de meilleurs résultats cliniques pour les patients. »

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande compagnie de biotechnologie au monde, offrant une variété de produits qui se distinguent véritablement en oncologie, en immunologie, dans le traitement des maladies infectieuses, en ophtalmologie et dans les troubles du système nerveux central. Roche est également le leader mondial dans le diagnostic in vitro et du cancer à partir d'échantillons tissulaires, et un chef de file dans la prise en charge du diabète.

Depuis sa fondation en 1931, Roche Canada mène des recherches pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies, et ainsi apporter une contribution durable à la société. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Roche souhaite améliorer l'accès aux produits de l'innovation médicale en collaborant avec tous les intervenants concernés. Roche Canada participe activement à la vie des collectivités par ses contributions caritatives et ses partenariats avec des organismes et des établissements de santé qui œuvrent ensemble à améliorer la qualité de vie des Canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.RocheCanada.com.

Au sujet de BC CANCER

BC Cancer, un programme de la Provincial Health Services Authority, s'emploie à réduire l'incidence du cancer, à diminuer la mortalité due au cancer et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Il fournit un programme complet de lutte contre le cancer à la population de la Colombie-Britannique en travaillant avec des partenaires du milieu pour offrir toute une gamme de services en oncologie : prévention, dépistage précoce, diagnostic et traitement, recherche, éducation, soins de soutien, réadaptation et soins palliatifs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.bccancer.bc.ca ou suivez-nous sur Twitter à BCCancer.

Au sujet de CPHIN

Le Réseau canadien d'innovation en soins de santé personnalisés (CPHIN) est une organisation pancanadienne sans but lucratif rassemblant les intervenants de la santé et coordonnant les initiatives qui visent à accélérer la transformation du système en vue de promouvoir les soins personnalisés et d'améliorer la santé des Canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.cphin.ca ou nous contacter à [email protected].

