MISSISSAUGA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu des ententes avec le gouvernement du Canada pour fournir 15 000 doses de ACTEMRA® i.v. (tocilizumab pour injection) à l'intention des patients adultes hospitalisés atteints de la COVID-19.

« Actemra est devenu un traitement de référence pour les patients atteints de la COVID-19 d'intensité modérée ou sévère qui doivent être hospitalisés, et cette entente permet un approvisionnement stable de médicaments essentiels à la prise en charge de la COVID-19 », a indiqué le Dr Zain Chagla, infectiologue et professeur agrégé à l'Université McMaster.

On estime que pour chaque tranche de 1 000 adultes hospitalisés atteints de la COVID-19, 429 seraient admissibles à un traitement par le tocilizumab, et que le traitement de ces 429 patients pourrait prévenir 17 décès et 12 cas de ventilation mécanique invasive1. Dans le cadre de l'étude RECOVERY, la médiane du temps écoulé avant le congé de l'hôpital était de 19 jours dans le groupe tocilizumab + soins usuels et de plus de 28 jours dans le groupe soins usuels seuls2.

Le 13 octobre 2022, Santé Canada a autorisé l'emploi de ACTEMRA pour le traitement des patients adultes hospitalisés atteints de la COVID‑19 qui reçoivent des corticostéroïdes à action générale et ont besoin d'une oxygénothérapie, d'une ventilation mécanique non invasive ou invasive, ou d'une oxygénation par membrane extracorporelle3. La posologie recommandée de ACTEMRA pour le traitement des patients adultes atteints de la COVID‑19 est de 8 mg/kg administrés en une perfusion intraveineuse unique d'une durée de 60 minutes. Des doses dépassant 800 mg par perfusion ne sont pas recommandées chez les patients atteints de la COVID-194.

Conformément à l'entente conclue en vue de l'approvisionnement de ACTEMRA, le gouvernement du Canada travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires pour répartir équitablement les stocks entre les régions. Les provinces et les territoires continueront de déterminer la meilleure façon de gérer l'approvisionnement au sein de leurs propres régions.

À propos de Roche

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Chez Roche, notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients a fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des technologies de la santé. Et nous cultivons notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Roche est une entreprise novatrice dans des domaines thérapeutiques de premier plan, dont l'oncologie, les maladies infectieuses, le diabète, l'ophtalmologie et les affections du système nerveux central.

Roche Canada a été fondée en 1931 et compte aujourd'hui plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.



Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site au www.RocheCanada.com ou suivez-nous sur LinkedIn (Roche Canada) ou Twitter (@RocheCanada).

Pour en savoir plus : Jennifer Mota, Communications stratégiques de l'entreprise, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée

Courriel : [email protected]; Téléphone : 437-219-7806.

______________________________________________

1 Verma, A, et. al. Managing drug shortages during a pandemic: tocilizumab and COVID-19. Accessible en ligne :

https://www.cmaj.ca/content/193/21/E771.short

2 Monographie de ACTEMRA, 13 octobre 2022.

3 Monographie de ACTEMRA, 13 octobre 2022.

4 Monographie de ACTEMRA, 13 octobre 2022.

SOURCE Roche Canada