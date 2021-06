Robotisation et systèmes de qualité - Québec accorde une aide financière de 300 000 dollars à l'entreprise Aliments St-Germain inc. d'Acton Vale

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a le plaisir d'annoncer une aide financière de 300 000 dollars à Aliments St-Germain inc. La moitié de cette aide, soit 150 000 dollars, va permettre à l'entreprise établie à Acton Vale, dans la région de la Montérégie, d'automatiser ses procédés d'emballage et d'optimiser sa productivité. L'autre moitié servira à implanter les normes de qualité GFSI (Initiative mondiale de sécurité alimentaire). Le projet représente un investissement total de plus de 765 000 dollars.

Cet investissement gouvernemental est consenti en vertu du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité, qui accorde une grande importance à l'amélioration, l'automatisation et la robotisation de procédés ainsi qu'à l'implantation de systèmes de contrôle et de gestion de la qualité et l'implantation de systèmes de certification biologique. Ce programme vise à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises. La bonification annoncée pour ce programme vise également à augmenter l'autonomie alimentaire et à soutenir la relance économique du Québec. La robotisation et la mise en place de systèmes de qualité innovants sont des solutions concrètes pour atteindre ces objectifs.

Citation

« Notre gouvernement met tout en œuvre pour relancer l'économie du Québec. À cet égard, le secteur bioalimentaire joue un rôle de premier plan au chapitre de l'alimentation, de la vitalité des régions et de la mise en valeur des territoires. Le secteur de la transformation alimentaire arrive au premier rang des secteurs manufacturiers au Québec, c'est dire l'importance de cette industrie pour notre économie. Le manque de main-d'œuvre représente un problème qui perdure, et nous devons trouver des solutions afin que les entreprises ne pâtissent pas de la situation. Il est aussi essentiel pour les entreprises d'assurer une constante qualité de leurs produits. Le projet d'Aliments St-Germain aura des retombées positives dans la région de la Montérégie, notamment parce qu'il permettra l'établissement d'un système de contrôle de la qualité et, par conséquent, l'augmentation de sa compétitivité. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le programme d'investissement Transformation alimentaire permet de contribuer à l'atteinte de la cible de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde qui consiste à obtenir un investissement de 15 milliards de dollars en production agricole, en production aquacole, dans les pêches et en transformation alimentaire. Au total, plus de 830 projets ont été soutenus pour des offres totalisant près de 77 millions de dollars.

En 2020, la transformation des aliments constituait la plus importante des activités manufacturières au Québec en ce qui concerne les ventes. Elle regroupait 20 % des activités manufacturières au Québec avec une valeur des livraisons manufacturières de près de 31,3 milliards de dollars et générait un peu plus de 72 000 emplois répartis partout sur le territoire québécois.

Aliments St-Germain inc. est une entreprise de transformation, de distribution et de vente en gros spécialisée dans le rôtissage et les mélanges de noix et d'arachides ainsi que dans le réemballage de confiseries et de fruits séchés. Elle dessert les marchés du Québec, des Maritimes et de l'Ouest canadien.

