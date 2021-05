Le projet pluriannuel vise à accélérer l'adoption de la technologie de véhicules automatisés hors route de manière à améliorer la sécurité et répondre à un criant manque de main-d'œuvre, améliorant ainsi la qualité et la viabilité des emplois en régions rurales où se trouvent les ressources naturelles. À long terme, le succès d'un tel projet bénéficierait non seulement au secteur forestier canadien, mais également à d'autres secteurs comme l'exploitation minière et les ressources naturelles du nord canadien.

Robotic Research, qui compte de nombreux projets innovants, notamment l'entente avec New Flyer annoncée cette année pour le développement du Xcelsior AV, créera des convois de camions de classe 8 sans chauffeur activés par ADS qui suivront un véhicule de tête avec chauffeur. Le projet adaptera la technologie existante aux conditions particulières du Canada, par exemple les changements liés aux saisons et la conduite sur routes non pavées, en particulier les routes d'accès aux ressources dans les climats continentaux et polaires.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés par FPInnovations et croyons que ce projet représente un modèle transformateur de la façon dont les ADS peuvent aider différentes industries, notamment la foresterie, à poursuivre leurs activités dans des conditions difficiles ou à faire face à la pénurie de main-d'œuvre, » mentionne Alberto Lacaze, président de Robotic Research. « Les convois de camions sans conducteurs travaillent de concert avec les conducteurs commerciaux afin d'accroître leur efficacité tout en assurant leur sécurité. »

Lors de la Phase I, les convois de camions seront soumis à des essais de sécurité qui reproduiront les routes menant des sites de récolte aux scieries. Une fois que la sécurité du système aura été validée, FPInnovations effectuera des essais sur de vraies routes d'accès aux ressources, reconnues pour présenter des défis liés à la poussière, aux courbes prononcées et aux pentes abruptes.

« Nous sommes très enthousiastes de collaborer avec Robotic Research, dont l'expertise de pointe dans les systèmes de transport commercial sur route et de défense sera très profitable aux secteurs canadiens des ressources naturelles, en plus de répondre au manque de main-d'œuvre, » souligne Stéphane Renou, président et chef de la direction de FPInnovations.

À propos de Robotic Research

Robotic Research, une entreprise établie aux États-Unis, est un chef de file mondial des technologies de localisation, autonomie et robotique visant à transformer la façon dont nous nous déplaçons. Fondée en 2002, l'entreprise est un partenaire technologique de confiance des secteurs public et privé depuis près de vingt ans. Des gens jusqu'aux plateformes, à la maison ou outremer, Robotic Research est motivée par l'envie de rendre vos déplacements plus intelligents, plus sécuritaires et plus efficaces.

À propos de FPInnovations

FPInnovations est une organisation privée sans but lucratif de recherche et de développement dont les chercheurs professionnels créent des solutions pour appuyer la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale. L'organisation bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche de pointe, développer des technologies avancées et livrer des solutions d'avant-garde aux problèmes complexes qui touchent tous les éléments de la chaîne de valeur forestière, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. Elle a des laboratoires de recherche à Québec, Montréal et Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à l'échelle du Canada.

