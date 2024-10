Robotel Inc. célèbre 40 ans d'innovation dans le domaine de l'enseignement des langues

LAVAL, QC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Robotel Inc., pionnière des technologies éducatives, célèbre aujourd'hui son 40e anniversaire. Robotel s'est donnée pour mission de transformer la manière dont les langues sont enseignées, en intégrant un contenu éducatif enrichissant à une plateforme numérique simple à utiliser.

Les solutions de pointe développées par Robotel offrent aux enseignants une vaste gamme de modèles d'activités spécifiques aux langues, des milliers d'activités prêtes à l'emploi, ainsi qu'une technologie avancée de correction automatique. Ces innovations réduisent considérablement la charge de travail des enseignants tout en améliorant l'expérience d'apprentissage des élèves.

Ses solutions, telles que les laboratoires de langues numériques et la plateforme d'enseignement SmartClass, sont désormais adoptées par plus de 10 000 établissements éducatifs répartis dans plus de 90 pays.

« Cet anniversaire marque une étape importante dans notre mission de transformer l'enseignement des langues. C'est aussi un témoignage du dévouement et de la créativité de notre équipe, » déclare Étienne Bouchard, président-fondateur de Robotel. « Nous sommes fiers du chemin parcouru et de l'impact que nous avons eu sur l'éducation à travers le monde. »

Dans le cadre de ses plus récentes innovations, Robotel a intégré ChatGPT pour améliorer l'apprentissage des langues grâce à des conversations immersives alimentées par l'intelligence artificielle. Cela souligne une fois de plus l'engagement de Robotel à révolutionner l'éducation.

« Robotel est ravie de partager cette occasion spéciale avec ses partenaires, clients et employés », ajoute M. Bouchard. « Cet événement est une occasion pour Robotel de réfléchir à ses réalisations, de rendre hommage à ceux qui ont soutenu l'entreprise, et de se tourner vers l'avenir avec un enthousiasme renouvelé. »

Robotel Inc. exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont accompagné l'entreprise au cours de ces 40 dernières années. Robotel est impatiente de poursuivre sa mission de transformation de l'éducation à travers des technologies innovantes, et de créer encore plus de perspectives pour les apprenants de langues dans le monde entier.

À propos de Robotel Inc.

Basée à Laval, Canada, Robotel Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques éducatives. L'entreprise met l'accent sur la création d'environnements d'apprentissage interactifs et adaptatifs, permettant aux enseignants et aux élèves d'atteindre leurs objectifs académiques. Pour plus d'informations, visitez www.robotel.com.

