BEIJING, 13 septembre 2022 /CNW/ - Selon les données récemment publiées par Euromonitor, les ventes au détail mondiales d'aspirateurs robotisés ont dépassé 15 millions d'unités en 2021, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de plus de 20 % au cours des cinq dernières années. En particulier, la région de l'Asie-Pacifique a contribué à environ 44,2 % du taux total, ce qui fait d'elle le plus grand marché d'aspirateurs robotisés de la planète. La technologie intelligente et l'efficacité de nettoyage des aspirateurs robotisés haut de gamme, dont le prix est généralement supérieur à 500 dollars américains, offrent un rendement nettement supérieur à celui des modèles standard. L'an dernier, les modèles haut de gamme représentaient plus de 30 pour cent des ventes totales d'aspirateurs robotisés. Plusieurs marques de luxe, dont Roborock et iRobot, occupaient plus de 80 % du marché international. Plus particulièrement, Roborock s'est classée au premier rang des fabricants d'aspirateurs robotisés dans le monde en ce qui concerne les ventes annuelles de modèles haut de gamme pour les mois de juillet 2021 à juin 2022.

À l’échelle mondiale, plus de 10 millions de ménages ont adopté le robot de nettoyage ROBOROCK Roborock se classe au premier rang mondial sur le plan des ventes de modèles haut de gamme parmi les fabricants d’aspirateurs robotisés

D'après les données du marché chinois publiées par AVC pour le deuxième trimestre 2022, la série G10S de Roborock a remporté la première place parmi les aspirateurs robotisés pour ses ventes en ligne et sa part de marché dans le secteur du nettoyage intelligent pendant trois mois consécutifs. Le rapport provisoire de Roborock pour 2022 démontre que ses ventes d'aspirateurs robotisés ont bondi de 24,49 % sur 12 mois, au cours du premier semestre de l'année. Ce rendement impressionnant est attribuable à la croissance durable de l'entreprise découlant de son innovation technologique continue.

Au premier semestre 2022, les dépenses en recherche et en développement de Roborock ont augmenté de 13,74 % sur 12 mois, pour atteindre 226 millions de yuans (environ 31,6 millions de dollars américains), ce qui représente 7,74 % des revenus de l'entreprise. En outre, l'entreprise a acquis 753 brevets, et son personnel de recherche et de développement représente 54,08 % de l'effectif total. Avec l'augmentation continue de ses investissements en recherche et en développement, Roborock a rapidement renforcé ses compétences en technologie.

En mars 2022, Roborock a déployé sa série d'aspirateurs robotisés haut de gamme G10S/S7 MaxV dotés du système d'algorithme actualisé RR mason 9.0. Ce système aide le robot à éviter les obstacles grâce à un capteur à ondes millimétriques et à une navigation et à une planification des trajets de nettoyage de haute précision. La série est munie de la technologie de vibrations sonores VibraRise® - la première en son genre dans l'industrie - qui permet au robot de frotter les planchers jusqu'à 3 000 fois par minute. De plus, la série possède de révolutionnaires fonctions intégrées de lavage automatique de la vadrouille, de nettoyage automatique antibactérien, de remplissage automatique du réservoir, de dépoussiérage et de vidange automatiques, et de séchage et d'arrosage en option. Avec toutes ces technologies, la série procure une expérience optimisée de nettoyage automatique des planchers, avec une efficacité considérablement améliorée.

En 2021, Roborock a pris l'initiative d'accroître la visibilité des aspirateurs robotisés et d'inciter le grand public à les adopter, en fournissant aux clients des produits innovants de qualité supérieure avec des technologies de pointe qui favorisent un environnement domestique plus propre et qui offrent une expérience de nettoyage mains libres. Ce faisant, l'entreprise de premier plan a contribué à la croissance du secteur des aspirateurs robotisés.

Depuis des milliers d'années, les gens aspirent à se créer un environnement domestique de haute qualité, surtout dans un monde en rapide évolution. C'est ce qui explique la tendance croissante selon laquelle les consommateurs préfèrent utiliser des robots pour les tâches ménagères, afin de pouvoir consacrer plus de temps aux activités qui comptent ou à leurs proches. En septembre 2022, Roborock s'est associée à la plus importante plateforme de magasinage en ligne de Chine, Tmall.com, pour lancer la campagne Super Brand Day. L'objectif de l'entreprise est de faire connaître ses produits populaires hautement technologiques à un plus grand nombre de groupes de consommateurs et ainsi d'améliorer la vie quotidienne et le bien-être des utilisateurs du monde entier.

