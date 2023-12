ROBERT POTHIER NOMMÉ PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE TELECON

MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Larry Stevenson, président du conseil d'administration de Telecon, a le plaisir d'annoncer la nomination de Robert Pothier à titre de président et chef de la direction de Telecon et membre du conseil d'administration de l'entreprise.

Robert PothierPrésident et Chef de la direction Telecon (Groupe CNW/Telecon)

Robert possède plus de 30 ans d'expérience de leadership dans les télécommunications, la technologie, les opérations de réseau, les médias et les services sur le terrain. Auparavant, Robert était vice-président exécutif et chef des relations clients de Telecon, responsable du développement et du renforcement des relations avec tous les clients, du marketing et des communications, tout en menant l'ensemble des discussions relatives aux revenus dans le cadre du développement de la stratégie à long terme de Telecon. Depuis qu'il a joint Telecon il y a 9 ans, Robert a occupé plusieurs postes exécutifs couvrant de nombreux aspects de l'entreprise. Robert a été vice-président principal, Localisation et Design, dirigeant l'expansion de l'entreprise au Canada et aux États-Unis, et co-Chef de la direction par intérim en 2022, période durant laquelle il a chapeauté les ressources humaines, ainsi que toutes les activités de conception/construction et de construction de l'organisation. Avant de se joindre à Telecon, il a œuvré à l'international au sein d'Ericsson, où il a interagi de manière intensive avec des opérateurs tels que Vodafone, T-Mobile International, AT&T, Telstra, NBC et la BBC.

"Nous sommes ravis que Robert ait accepté de diriger Telecon pour la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Les nombreux succès de Robert au sein de Telecon, ses solides relations avec les clients et sa grande expérience du secteur font qu'il est particulièrement bien placé pour poursuivre la progression accélérée de l'entreprise", a déclaré M. Stevenson.

"Telecon a l'opportunité immense de servir ses clients dans un secteur en pleine croissance. Notre longue expérience en matière de livraison à nos clients en toute sécurité, dans le respect des délais et des budgets nous permettra de saisir cette opportunité, et nos nombreux talents internes seront là pour livrer. Je suis honoré d'avoir le privilège de diriger cette équipe", a déclaré M. Pothier.

M. Stevenson a ajouté : "Au nom de l'ensemble du conseil d'administration et de l'équipe de Telecon, j'aimerais remercier Cari Shyiak pour ses contributions substantielles à Telecon. Il a joint l'entreprise au cours d'une période de consolidation et a mené Telecon avec succès à travers ce recentrage."

À propos de Telecon Inc.

Fondée en 1967, Telecon est le plus grand fournisseur de services d'infrastructure de réseaux de télécommunications au Canada. La société s'appuie sur sa présence nationale, ses milliers de professionnels qualifiés, ses relations avec ses clients et ses plus de 50 ans d'histoire pour offrir des solutions de conception, de localisation, d'infrastructure et de connectivité de pointe aux entreprises de télécommunications, opérateurs de réseaux et clients corporatifs en Amérique du Nord. En fonction de la région et du type de travail à effectuer, Telecon opère sous l'une des marques suivantes : Telecon, Telecon Design, AGIR Consultants, Promark-Telecon, Expercom, Chemco-Telecon Infrastructure, Telecon Entreprises, Marcomm, Plexus, SC360, Questzones et Telefil. Pour plus d'informations sur Telecon, visitez telecon.com.

