NEWPORT BEACH, Californie, le 19 juin 2023 /CNW/ - Rédigé par le célèbre défenseur de la souveraineté des données personnelles, Robert Edward Grant, fondateur et chef de la direction de Crown Sterling, et Michael Ashley, auteur prolifique d'articles sur la technologie, «Neuromined : Triumphing Over Technological Tyranny » explore la question cruciale : « Les progrès technologiques travaillent-ils pour nous ou contre nous? »

Grant et Ashley soulèvent des préoccupations cruciales au sujet de notre dépendance croissante à l'égard de la technologie, explorant des scénarios où la liberté et l'autonomie personnelles pourraient être compromises. Chaque chapitre imagine un futur dystopique sous surveillance à travers un récit de fiction captivant (histoire) accompagné d'une analyse (narration), qui relie l'histoire à notre réalité actuelle. Neuromined sortira le 25 juillet 2023 et est maintenant disponible en précommande sur Amazon . À compter du 1er août 2023, il sera également mis en avant par 60 détaillants d'aéroport Hudson News d'un océan à l'autre aux États-Unis.

Avec un avant-propos de Brittany Kaiser, fondatrice de la Own Your Data Foundation et au cœur du documentaire The Great Hack de Netflix de 2019, Neuromined a déjà reçu de puissants éloges. Aubrey Marcus, podcaster de renom et auteur à succès du New York Times, a déclaré : «Ce livre porte un coup dévastateur à la tyrannie de notre corpotocratie alimentée par la technologie.» Le Dr Eric Cole, chef de la direction et fondateur de Secure Anchor, a déclaré : «Ce livre est un incontournable pour quiconque possède un ordinateur ou un téléphone intelligent. Il ne se contente pas de mettre le doigt sur le problème, il offre une solution claire et efficace que n'importe qui peut appliquer immédiatement.»

« Les auteurs Grant et Ashley nous montrent brillamment comment aller dans la bonne direction avec notre avenir technologique collectif. Il s'agit d'un livre à lire incontournable, tant pour les mordus de la technologie que pour ceux qui ne le sont pas. », a partagé Mark Victor Hansen, auteur à succès et co-créateur de la série Chicken Soup for the Soul. Sa Majesté Diambi Kabatusuila, reine du peuple Bakwa Luntu de la République démocratique du Congo, décrit le livre comme « un signal d'alarme étonnant et un cri de ralliement pour un changement plus que nécessaire ».

Mais tout espoir n'est pas perdu. Neuromined, dans son essence, démontre comment la technologie, lorsqu'elle est vue sous un autre angle et utilisée par un public consciencieux, peut au contraire offrir une plus grande autonomie et un meilleur accès à la liberté. Écoutez le dernier épisode du balado de Robert Edward Grant , où Grant et Ashley ont abordé certains des sujets du livre, ce qui a sensibilisé les gens à la véritable crise de notre époque. Pourtant, comme le dit le dernier chapitre du livre : « La seule façon de s'en sortir, c'est de passer au travers. » Ce n'est qu'en exposant les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés que nous pourrons rétablir notre liberté, le plus grand cadeau que l'humanité ait jamais connu.

Neuromined, Triumphing Over Technological Tyranny, publié par Fast Company Press, est actuellement disponible en précommande sur Amazon et sera lancé le 25 juillet 2023. Pour en savoir plus, consultez le site Web Neuromined.com . Pour les demandes de renseignements des médias ou les demandes d'entrevue, veuillez écrire à [email protected] ou au +1-949-260-1700.

