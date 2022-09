Robert Charlebois, immortalisé par la plus récente murale de Laurent Gascon dans le Centre-Sud

MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Société pour Promouvoir Les Arts Gigantesques (S.P.A.G.) Bain Mathieu, en collaboration avec la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie, vous présente sa toute nouvelle murale réalisée en hommage à une figure emblématique de la musique québécoise et de la francophonie, Robert Charlebois.

La murale intitulée Je reviendrai à Montréal, située au coin de la rue Papineau, s'ajoute à la série d'œuvres en mosaïque de céramique déjà présente sur la rue Ontario Est, axe principal du quartier culturel en développement.

Posent devant la murale Je reviendrai à Montréal, Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif , l'artiste muraliste Laurent Gascon, Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie, Robert Charlebois et Armand Vaillancourt. Crédit photo : Olivier Bousquet (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie)

« C'est un honneur de pouvoir inscrire l'histoire de Robert Charlebois, sur les murs de Ville-Marie. L'inauguration de la murale à son effigie témoigne de notre engagement à honorer les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Québec et de Montréal, et en les faisant rayonner auprès de la population et des visiteurs. Cette 15e murale réalisée par M. Laurent Gascon contribuera directement à notre objectif de développer un quartier culturel dans l'Est de Ville-Marie. », a déclaré Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

Robert Charlebois, icône du rock depuis les années 60

L'auteur-compositeur, musicien et interprète est né le 25 juin 1944 à Montréal et c'est dans l'arrondissement de Ville-Marie qu' il passe plusieurs années de sa jeunesse. Il fait partie du paysage musical québécois depuis plus 50 ans et est connu, entre autres, pour ses succès Lindberg, Les ailes d'un ange et Je reviendrai à Montréal. Robert Charlebois a marqué son époque et a exercé une influence profonde sur de nombreux auteurs-compositeurs et interprètes d'ici et d'ailleurs. « Ça fait longtemps que nous voulons qu'il fasse partie de notre parcours de murales de célébrités québécoises. C'est un immense honneur de lui rendre hommage », a ajouté monsieur René Jacques, directeur de la S.P.A.G.

Laurent Gascon, l'artiste muraliste derrière les œuvres

Laurent Gascon est actif dans le milieu des arts visuels depuis le début des années 1970. Créés et réalisés par l'artiste muraliste, ces « tableaux urbains » représentent des icônes comme Vittorio (2009), Paul Buissonneau (2010), Raymond Lévesque (2011), Marjo (2012), Robert Gravel (2013), Pauline Julien (2014), Plume Latraverse (2015), Gilles Vigneault (2016), Yvon Deschamps (2017), La Bolduc (2018), Diane Dufresne (2018), Janine Sutto (2019), Renée Claude (2020) et finalement Gerry Boulet, en 2021.

