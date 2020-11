La suite d'outils en IA est disponible internationalement et en essai gratuit

Par et pour les développeurs

Simple et rapide

Compatible avec Unity

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La jeune pousse technologique rob0 (Rob Zéro) présente la première plateforme d'analyse visuelle conçue spécifiquement pour les jeux VR, PC et mobiles. Créée par et pour les développeurs, cette nouvelle suite d'outils en intelligence artificielle (IA) permet d'observer l'interaction réelle des joueurs et d'améliorer leur rétention.

Disponible en essai gratuit, la solution technologique démontre exactement quand et pourquoi les utilisateurs arrêtent de jouer à un jeu. Ces informations privilégiées permettent aux équipes de réparer rapidement les bogues et de concentrer leurs efforts sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, de l'engagement et des revenus, dès le premier jour.

« rob0 a été créé à partir d'un besoin que nous avions nous-mêmes » déclare Richard Rispoli, PDG de rob0. En tant que producteur et développeur de jeux, Rispoli a d'abord conçu rob0 pour son propre studio de jeux vidéo, Back to the Game (B2tGame), afin de mieux comprendre les problèmes de rétention que les outils d'analyse existants ne pouvaient résoudre.

« Après en avoir discuté avec différents collègues de la communauté du jeu, nous savions que nous devions rendre notre solution accessible à tous. Nous sommes ravis de partager rob0 avec l'ensemble de l'industrie afin qu'il soit facile pour les équipes de toute taille de se rapprocher du jeu parfait. »

Disponible pour les développeurs Unity du monde entier, rob0 analyse l'expérience utilisateur à l'aide de techniques en intelligence artificielle qui sélectionnent des moments clés et mettent en évidence les problèmes courants chez les joueurs. En observant le moment exact où les utilisateurs arrêtent de jouer, les développeurs peuvent comprendre comment les problèmes surviennent, les résoudre et les prévoir.

À la fin de l'année 2019, rob0 a offert une version bêta fermée à quelques utilisateurs. Leur retour constructif a permis à l'équipe de faire évoluer la solution vers sa version actuelle.

« rob0 a fait économiser un temps précieux à mon équipe lors des prises de décisions. Les capsules vidéo sont vraiment pratiques quand nous nous demandons si les joueurs comprennent une fonctionnalité et pour savoir s'ils l'utilisent comme nous l'avions prévu. »

- Maxime Tresal-Mauroz, Producteur exécutif chez Webedia

Plus tôt cette année, OnMobile, un chef de file mondial du divertissement mobile, a vu le grand potentiel de la technologie et a investi dans rob0. La société basée en Inde souhaitait accélérer le développement de la solution pour l'utiliser à l'intérieur de sa vaste offre de jeux.

La suite d'outils innovante a officiellement été lancée le 12 novembre 2020, lors du dernier MEGAMIGS, l'événement numéro un du secteur du jeu vidéo au Canada. Lors de cette édition 100 % virtuelle, rob0 était d'ailleurs le commanditaire officiel de la Zone Indie, poursuivant ainsi son engagement auprès des développeurs tous azimut.

À propos de rob0

rob0 (Rob Zéro) est une suite d'outils en intelligence artificielle spécialisée en analyse visuelle de la rétention des joueurs. Créé par et pour les développeurs de jeux vidéo, ce logiciel en tant que service (« SaaS ») transforme les données du jeu en renseignements significatifs pour l'optimiser et en maximiser les revenus. Sa technologie prête à l'emploi (« Plug & Play ») démontre précisément quand et pourquoi les utilisateurs cessent de jouer, dès le premier jour. Pour plus d'information, visitez www.rob0.io

