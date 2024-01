CHICAGO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Roadrunner, le plus grand retour en force dans le domaine des transports, a annoncé le lancement du service de transport de lots brisés à Portland ainsi que le service vers Toronto et Montréal, au Canada, en passant par Detroit. Roadrunner a également ajouté 135 voies supplémentaires à son réseau, s'appuyant sur les récentes ouvertures de nouveaux marchés à Kansas City, Denver, Richmond et Las Vegas.

Le nouveau service international de Roadrunner facilite l'accès des expéditeurs aux plus grands marchés métropolitains du Canada et, combiné à d'autres projets d'expansion du réseau, il s'agit de sa plus importante ouverture de marché en cinq ans. Cette croissance du réseau s'inscrit dans la stratégie de Roadrunner qui consiste à offrir un service de transport long-courrier de lots brisés de qualité supérieure.

Les nouvelles voies de Roadrunner comprennent :

Dallas et Houston , au Texas , à Denver

et , au , à Nashville et Memphis , au Tennessee , à Denver

et , au , à Du nord-est des États-Unis à Nashville, Indianapolis , Louisville et Cincinnati

, et Principales villes de la Floride à Nashville et Memphis

et Service vers l' Alaska et Hawaï grâce à l'automatisation des devis nouvellement améliorée et à de meilleurs temps de transport.

À l'appui de toutes les améliorations apportées à Roadrunner, GLT Logistics a récemment reconnu le dévouement de Roadrunner à l'égard de l'innovation et de l'amélioration et a annoncé que Roadrunner avait remporté le prix Breakthrough Carrier of the Year. « GLT Logistics est honorée d'annoncer que Roadrunner est le lauréat du prix Breakthrough Carrier of the Year 2023 pour son engagement envers l'innovation, son approche avant-gardiste et sa recherche incessante d'amélioration », a déclaré Jose De La Roche, vice-président directeur, GLT Logistics.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance spéciale de la part d'un excellent partenaire, GLT Logistics, a déclaré Chris Jamroz, président exécutif du conseil d'administration et chef de la direction de Roadrunner. Nos clients remarquent l'expansion constante de nos solutions offrant une connectivité de fret direct sur de longues distances avec un minimum ou sans manutention supplémentaire. L'expansion de notre empreinte transfrontalière constitue une autre étape importante dans le parcours de Roadrunner. »

Cette expansion du réseau s'inscrit dans la continuité des changements annoncés en 2023, y compris la création d'un service garanti dans certains itinéraires, offrant aux expéditeurs une livraison à temps à la date promise ou un remboursement complet des frais, et un service d'un jour entre les emplacements de la Californie du Sud et de Chicago.

« Il s'agit d'un autre élément de notre plan stratégique visant à développer notre service Smart Network, a ajouté Phil Thalheim, directeur de l'analyse du transport routier chez Roadrunner. Nous analysons constamment nos données pour déterminer où il est le plus logique d'ajouter de nouveaux itinéraires. Nos algorithmes et nos clients ont tous deux indiqué que le Canada était le deuxième endroit où il était le plus raisonnable de prendre de l'expansion. Nous avons hâte de servir nos voisins du Nord. »

Roadrunner a reçu plusieurs autres prix de qualité de service de la part de plusieurs expéditeurs, y compris le prix Elite Carrier de Total Quality Logistics (TQL). Roadrunner a été nommée parmi les 100 meilleures entreprises de camionnage par Inbound Logistics.

À propos de Roadrunner

Roadrunner offre plus de transport direct de longue distance d'une métropole à l'autre que tout autre transporteur national de lots brisés aux États-Unis. Grâce à sa présence à l'échelle nationale et à ses terminaux dans plus de 40 marchés métropolitains, Smart NetworkMC est le choix privilégié des expéditeurs qui cherchent à transporter des marchandises rapidement et de façon fiable. Grâce aux équipes de conducteurs qui effectuent des déplacements routiers et l'absence de transport de marchandises par rail, les clients bénéficient de temps de transport de pointe. La plateforme d'exploitation primée est alimentée par des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique assurant l'intégrité des mesures de surveillance du transport de marchandises et du suivi et de la visibilité en temps réel. L'acheminement direct élimine la nécessité des manutentions supplémentaires et des transferts de marchandise et réduit donc le risque de pertes ou de dommages.

Plus de 1 000 conducteurs tirent parti du Smart NetworkMC de Roadrunner pour dynamiser leur entreprise et sont financièrement motivés à livrer la marchandise à temps, intacte et sans dommages. En 2022, Roadrunner a été classée comme le service de transport de lots brisés ayant connu la meilleure amélioration par MastioMC et a été reconnue par NewsweekMC comme l'une des entreprises les plus dignes de confiance en Amérique. (PINX: RRTS)

Pour en savoir plus sur les services de transport de Roadrunner : https://www.roadrunnerLTL.com

Explorez les carrières dans la vente, l'exploitation et la technologie chez Roadrunner : https://www.shiproadrunnerfreight.com/careers/work-with-us/

Pour être conducteur chez Roadrunner en tant que propriétaire exploitant et des équipes : https://run4roadrunner.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082127/Roadrunner_Freight_V1_Logo.jpg

SOURCE Roadrunner

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mike Ermitage, [email protected], 847 687-5346;