RNC Minerals dépose l'étude de faisabilité mise à jour sur le projet de nickel-cobalt de Dumont

(Tous les montants sont exprimés en dollars US, sauf indication contraire)

TORONTO, le 11 juill. 2019 /CNW/ - RNC Minerals (« RNC ») (TSX : RNX), à titre de gérant pour la coentreprise Dumont (la « coentreprise ») avec Arpent Inc., une filiale de Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP et Waterton Mining Parallel Fund Offshore Master, LP (« Waterton »), a le plaisir d'annoncer que le rapport technique dûment complété conformément au Règlement 43-101 sur le projet de nickel-cobalt de Dumont (« Dumont ») (l'« étude de faisabilité ») a été déposé sous le profil de RNC sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site web de RNC au www.rncminerals.com.

« Avec le dépôt de l'étude de faisabilité positive, RNC et son partenaire Waterton sont maintenant bien placés pour accélérer les discussions avec des partenaires potentiels afin de faire avancer le projet Dumont jusqu'à l'étape de la construction », a déclaré Mark Selby, président et chef de la direction de RNC. « Une fois en production, Dumont sera l'une des plus grandes mines de métaux usuels au Canada; elle figurera parmi les cinq plus grands producteurs de sulfures nickélifères au monde et sera l'un des seuls projets de nickel-cobalt d'envergure ayant déjà tous les permis requis pour commencer à répondre à la croissance importante de la demande en nickel et en cobalt alimentée par l'industrie des véhicules électriques. »

Les faits saillants de l'étude de faisabilité, annoncés antérieurement, sont présentés ci-dessous.

Faits saillants de l'étude de faisabilité 2019 pour Dumont1

Projet de grande envergure, à faible coût et de longue durée

Production initiale de nickel en concentré de 33 ktpa, qui augmentera à 50 ktpa lors de l'expansion en phase II - production d'environ 1,2 million de tonnes (2,6 milliards de livres) de nickel en concentré sur la durée de vie du projet de 30 ans moyennant un investissement initial de 1,0 milliard de dollars.



Coût au comptant direct 2 de 2,98 $/lb (6 570 $/t) durant la phase initiale. Coût au comptant direct 2 de 3,22 $/lb (7 100 $/t Ni) et CMTC de 3,80 $/lb (8 380 $/t) de nickel payable sur la durée de vie du projet (début du deuxième quartile sur la courbe des coûts).

Génération d'importants bénéfices et de flux de trésorerie disponibles, pour un projet qui offre des perspectives économiques très intéressantes

VAN 8 % après impôt de 920 M$ et taux de rendement interne (« TRI ») après impôt de 15,4 %.



BAIIA annuel moyen estimé à 303 M$ en phase I, grimpant jusqu'à 425 M$ en phase II, pour une moyenne de 340 M$ sur la durée de vie du projet. Flux de trésorerie disponibles de 201 M$ par année en moyenne sur les 30 ans de vie du projet.

Actif minier de premier plan dans une excellente juridiction 3

2 e plus grand inventaire de réserves en nickel au monde, avec 2,8 millions de tonnes (6,1 milliards de livres) de nickel contenu, et 9 e plus grand inventaire de réserves en cobalt au monde, avec 110 milliers de tonnes (243 millions de livres) de cobalt contenu.



Une fois en production, Dumont figurera parmi les 5 plus grandes mines de sulfures nickélifères au monde, parmi les 3 plus grands actifs de métaux usuels au Canada , et sera l'un des plus grands projets de développement de métaux pour batteries au monde.



Projet prêt à aller de l'avant avec la construction, ayant déjà tous les permis requis, situé dans la région de l'Abitibi au Québec - l'une des meilleures juridictions minières au monde.



Entente existante sur les répercussions et les avantages avec la Première Nation locale.

L'étude a également identifié des opportunités pour une augmentation importante du rendement du projet :

Implantation d'une flotte de camions autonomes

Phase initiale de plus grande envergure à 75 ktpj

Vente d'un sous-produit de magnétite

Réserves minérales

Estimation des réserves minérales, projet nickélifère Dumont, Québec, Penswick, 30 mai 20191





Teneurs Métal contenu



Ni Co Pd Pt Ni Co Pd Pt Catégorie 000 t (% Ni) (ppm) (gpt) (gpt) Mlbs Mlbs 000 oz 000 oz Prouvées 163 140 0,33 114 0,031 0,013 1 174 41 162 67 Probables 864 908 0,26 106 0,017 0,008 4 908 202 466 220 Total 1 028 048 0,27 107 0,019 0,009 6 082 243 627 287















1. *Présenté selon un seuil de coupure de 0,15 % nickel, à l'intérieur d'un modèle de fosse aménagée. Ce modèle est basé sur un tracé de fosse optimisé selon la méthode Lerchs-Grossmann, en utilisant un prix de 4,05 $ US par livre de nickel, un taux de récupération métallurgique moyen de 43 %, des coûts de traitement du minerai et G&A de 4,10 $ US par tonne usinée, un taux de change à long terme de 1,00 $ CA = 0,75 $ US, un angle de pente global dans la fosse de 40 à 50 degrés selon le secteur, et un taux de production de 105 ktpj. Les réserves minérales tiennent compte de facteurs de 0,33 % pour les pertes minières et de 0,43 % pour la dilution, qui seront encourues à l'interface entre la minéralisation et les roches stériles. Les réserves prouvées sont basées sur les ressources mesurées incluses dans le minerai extrait utilisé pour alimenter l'usine. Les réserves probables sont basées sur les ressources mesurées incluses dans les stocks de minerai plus les ressources indiquées incluses dans le minerai utilisé pour alimenter l'usine et dans les stocks de minerai. Tous les nombres ont été arrondis pour refléter l'exactitude relative des estimations.

Conformité au Règlement 43-101

À moins d'indication contraire, RNC a préparé les renseignements techniques contenus dans le présent communiqué (les « renseignements techniques ») en se basant sur les renseignements contenus dans l'étude de faisabilité datée du 11 juillet 2019 portant sur le projet de nickel-cobalt de Dumont, disponible sous le profil de RNC sur SEDAR au www.sedar.com. L'étude de faisabilité a été préparée par ou sous la supervision d'une personne qualifiée (une « personne qualifiée ») tel que défini dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le lecteur est encouragé à réviser le texte complet de l'étude de faisabilité qui sous-tend les renseignements techniques. Le lecteur est avisé que la viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. L'étude de faisabilité est destinée à être lue comme un tout, et l'on ne devrait pas lire ni se fier aux sections hors contexte. Les renseignements techniques sont sujets aux hypothèses et aux qualifications contenues dans l'étude de faisabilité.

Les renseignements techniques ont été préparés sous la supervision d'Alger St-Jean, géo., vice-président, Exploration de RNC, et Johnna Muinonen, vice-présidente, Nickel de RNC, tous deux des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À propos de RNC Minerals

RNC détient une participation de 100 % dans la mine d'or Beta Hunt, présentement en production et située en Australie occidentale, où une importante découverte d'or à haute teneur - la veine de la Fête des Pères (« Father's Day Vein ») - a eu lieu. Le potentiel en ressources aurifères à Beta Hunt repose sur la présence de plusieurs zones de cisaillement aurifères avec des intersections aurifères sur une étendue latérale de 4 kilomètres, qui demeure ouverte dans plusieurs directions, à proximité d'un réseau existant de rampes de 5 kilomètres. RNC détient une participation de 100 % dans le complexe aurifère Higginsville en Australie occidentale, lequel englobe une usine de traitement de l'or à faible coût de 1,3 Mtpa et un portefeuille substantiel de propriétés aurifères. RNC détient aussi une participation de 28 % dans une société nickélifère en coentreprise qui détient le projet de nickel-cobalt de Dumont, situé dans la région de l'Abitibi au Québec, lequel renferme le deuxième plus grand inventaire de réserves en nickel au monde et le neuvième plus grand inventaire de réserves en cobalt. RNC détient également une participation de 24 % dans Orford Mining Corporation, une société d'exploration minière ciblant des secteurs très prometteurs et sous-explorés dans le Nord du Québec. RNC a une équipe de direction et un conseil robustes qui cumulent plus de 100 ans d'expérience en exploitation minière. Les actions ordinaires de RNC sont négociées au TSX sous le symbole RNX, ainsi que sur le marché OTCQX sous le symbole RNKLF.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » qui incluent notamment des énoncés concernant les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts d'exploitation, les durées de vie estimatives du projet et de la mine, la construction de la mine et des infrastructures associées, le calendrier et l'ampleur de la production future, les coûts de production, le succès des activités d'exploitation minière, la capacité d'obtenir les permis dans les délais prévus, l'envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement économique et les alternatives et pistes d'amélioration potentielles. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les résultats de l'étude de faisabilité ne sont que des estimations et reposent sur diverses hypothèses, qui, si l'une d'elles s'avérait inexacte, pourraient changer considérablement l'issue prévue. Même avec une étude de faisabilité complétée, rien ne garantit que le projet Dumont sera mis en production. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'issue comprennent, notamment, les résultats réels des activités de mise en valeur, les retards dans les projets, l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour terminer les activités de mise en valeur, les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social, le prix futur des métaux, l'accès à d'autres sources de nickel ou le remplacement du nickel par d'autres métaux, les taux réels de récupération du nickel, les conclusions des évaluations économiques, la modification des paramètres du projet à mesure que les plans sont peaufinés, les accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier, l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre, les retards dans l'obtention des approbations du gouvernement, dans l'obtention des permis requis ou dans l'achèvement des travaux de mise en valeur ou de construction. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada, accessibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les mesures, événements ou résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés. Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes sont donnés en date du présent communiqué, et RNC n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.





























1 Basé sur les hypothèses de prix et de taux de change indiquées au tableau « Principales hypothèses » à la section « Sensibilité économique » de l'étude de faisabilité. La VAN et le TRI ont été calculés à compter du début présumé de la construction, en dollars réels du premier semestre de 2019. 2 Le coût au comptant direct se définit comme le coût au comptant engagé à chaque étape de traitement, de l'extraction minière jusqu'au nickel récupéré et mis en marché, net des crédits pour les sous-produits. 3 Données comparatives sur les réserves tirées des rapports des sociétés, de Wood Mackenzie et de S&P Global Market Intelligence.

