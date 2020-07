Rivière York - Poursuite de la remise à l'eau obligatoire des grands saumons

GASPÉ, QC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les pêcheurs qu'ils devront poursuivre la remise à l'eau des grands saumons mesurant 63 centimètres ou plus dans la rivière York (zone 1), plus précisément dans le secteur entre le côté en aval du pont de Wakeham et l'embouchure du ruisseau Patch, et ce, à compter du 15 juillet 2020. La limite de prises quotidienne demeurera de deux petits saumons (plus de 30 centimètres et moins de 63 centimètres) pris et gardés ou de trois, pris et remis à l'eau, selon le contingent pris en premier.

Les conditions d'eau actuelles n'ont pas permis d'effectuer une évaluation du niveau d'abondance de saumons dans la rivière York afin de s'assurer que la population de saumons est en voie d'atteindre la cible de gestion déterminée pour cette rivière. Il s'agit d'une condition essentielle à l'autorisation de la récolte de grands saumons. Une autre tentative de dénombrement de saumons devrait avoir lieu à la fin du mois de juillet. Cette décision a été prise par le Ministère en concertation avec la Société de gestion des rivières de Gaspé.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour obtenir davantage d'information à ce sujet, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Catherine Geoffrion

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 727-3710, poste 303

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/