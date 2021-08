Rivière Nouvelle - Remise à l'eau obligatoire des ombles de fontaine sur la rivière Nouvelle

CAPLAN, QC, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les pêcheurs qu'ils devront remettre à l'eau les ombles de fontaine dans les rivières Nouvelle, Petite rivière Nouvelle et le ruisseau Mann (zone 1) à partir du lundi 16 août et jusqu'à la fin de la saison de pêche. Plus précisément, les eaux concernées sont celles de la rivière Nouvelle, entre l'embouchure du ruisseau de la Cloche et la chute située au point 48°24'54'' N., 66°30'53'' O.; les eaux de la Petite rivière Nouvelle, entre son embouchure et un point situé à 50 m en amont de l'embouchure du ruisseau Catalogne; et les eaux du ruisseau Mann comprises entre son point de confluence avec la rivière Nouvelle et un point situé à 50 m en amont de l'embouchure du ruisseau Mann-Est. Dans ces eaux, la pêche sera toujours permise, mais la limite de prise quotidienne passera de « 3 en tout » à « 0 gardé » pour les ombles. Les modalités de pêche aux autres espèces demeurent inchangées.

Le nombre de reproducteurs présent en rivière étant insuffisant pour permettre une récolte, cette mesure vise à protéger le stock reproducteur. Il s'agit d'une mesure préventive pour assurer la pérennité de cette espèce emblématique. Cette décision a été prise par le Ministère en concertation avec le gestionnaire de la ZEC de la rivière Nouvelle.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou toute action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec S.O.S. Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour obtenir plus d'information, les pêcheurs touchés par cette modification peuvent communiquer avec la ZEC de la rivière Nouvelle au 418 794-2120 ou consulter la réglementation.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Catherine Geoffrion

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/