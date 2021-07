Voici quelques-uns des principaux avantages de la plateforme de migration infonuagique de RiverMeadow :

Facilité de déploiement - mise en service et exécution des migrations en moins d'une heure

Flexibilité du déploiement - logiciel sous forme de service ou sur place

Flexibilité du type de migration - basé sur des machines virtuelles ou des systèmes d'exploitation

Rapidité des migrations - permet d'en faire plus en moins de temps et avec moins de risques

Modernisation du système d'exploitation - retrait des anciens systèmes d'exploitation au fur et à mesure de la migration

« Lors d'un récent essai en tête-à-tête sur des produits concurrentiels, avec un VMwareON de fournisseur à hypergrande échelle comme cible, RiverMeadow a été en mesure de migrer des charges de travail complètes en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures et quelques jours, a déclaré Greg Dennis, chef des technologies de RiverMeadow. Je suis extrêmement enthousiasmé par le résultat de cet essai, qui témoigne du talent exceptionnel et de la ténacité de nos équipes de développement. Nous sommes déterminés à apporter plus de valeur et de rapidité à nos clients, et ces résultats éprouvés montrent à quel point nous nous distinguons en tant que chefs de file du marché de la migration infonuagique. »

À propos de RiverMeadow :

RiverMeadow offre une vaste gamme de services de migration multinuage à prix fixe et de fonctionnalités de produits afin de réduire considérablement le temps, le coût et le risque en matière de migration des charges de travail physiques, virtuelles et infonuagiques vers et entre les nuages publics ou privés.

www.rivermeadow.com

Personne-ressource pour la presse : courriel : [email protected]; téléphone : +44 (0)7949 278 497

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554263/RiverMeadow_Dashboard.jpg

SOURCE RiverMeadow Software Inc.

Liens connexes

https://www.rivermeadow.com/