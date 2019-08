Risque de grève des préposé(e)s au péage de l'Autoroute 30

Le Syndicat des préposé(e)s au péage de l'Autoroute 30 - CSN annonce qu'une nouvelle grève au poste de péage de l'Autoroute 30 pourrait être déclenchée ce vendredi 2 août 2019.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Comme lors de la première journée de grève le 19 juillet dernier, A30 Express tient à rassurer ses usagers en soutenant que l'autoroute et le péage resteront ouverts et que dans l'éventualité de cette grève, A30 Express mettra à nouveau tout en œuvre afin de limiter au maximum les inconvénients pour les automobilistes.

Les cadres de l'A30 Express prendront une fois de plus la relève dans les cabines du poste de péage situé aux Cèdres.

Nouvelle rencontre de conciliation le jeudi 1er août

Tout en respectant pleinement le droit de ses employés syndiqués à avoir recours à la grève, l'organisation est surprise par cette annonce du Syndicat.

Lors de la rencontre du jeudi 26 juillet avec la conciliatrice du Ministère du travail, l'A30 Express a écouté attentivement les demandes du syndicat et a proposé un aménagement différent concernant les augmentations de salaires, en tenant compte des demandes du syndicat. Marc Desserrières trouve malheureux que le syndicat ne reconnaisse pas l'ouverture de l'A30 Express: « Il est complètement faux de dire que l'employeur n'a pas bougé de sa position ou que celui-ci a proposé des reculs. Au contraire il s'est rapproché significativement des demandes que le syndicat lui a communiqué cette journée. Notamment l'A30 Express a réaménagé son offre afin d'offrir une augmentation pouvant aller jusqu'à 10 % d'augmentation pour les prochains 12 mois ».

Le Syndicat a malheureusement rejeté l'hypothèse de règlement présentée par l'employeur. Suite au refus du syndicat de donner des explications quant à leur rejet de l'hypothèse, la conciliatrice a recommandé de mettre un terme à la journée de conciliation.

Le Ministère a convoqué les parties à une nouvelle rencontre de conciliation ce jeudi 1er août 2019. A30 Express souhaite sincèrement en arriver à une entente respectueuse et raisonnable pour les deux (2) parties. Elle espère également que le Syndicat se rendra à cette rencontre dans un esprit d'ouverture et de perspective et donnera la chance au processus afin d'en arriver à une entente négociée.

Se procurer un transpondeur

A30 Express encourage ses usagers à opter pour des paiements par carte de crédit et par transpondeur. « Ces méthodes de paiement sont plus rapides, explique M. Desserrières. Nous utiliserons les employés présents pour aider les usagers qui sont moins habitués à les utiliser. »

La direction de l'A30 Express invite donc les automobilistes à se procurer un transpondeur afin de permettre une circulation plus fluide au péage. Pour ce faire, trois options s'offrent à eux :

ouvrir un compte en ligne au www.a30express.com/transpondeur ;

téléphoner au centre d'appels au 1 855 783-3030 ;

se rendre au centre de service à la clientèle au 5388, avenue Pierre-Dansereau, à Salaberry-de-Valleyfield .

Les heures d'ouverture du service à la clientèle sont du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h et le vendredi, de 8 h à 15 h.

