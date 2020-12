Risque d'explosion lié à certains modèles de foyers à gaz

Message de sécurité publique du commissaire des incendies de l'Ontario

TORONTO, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Jon Pegg, le commissaire des incendies de l'Ontario, avertit les résidents d'un risque pour la sécurité que pose la veilleuse de certains modèles de foyers à gaz. L'accumulation de gaz dans le foyer causée par plusieurs tentatives d'allumage infructueuses peut causer une explosion pouvant projeter le verre du foyer et causer des blessures graves.

L'avertissement suit un certain nombre d'enquêtes lors desquelles le Bureau du commissaire des incendies (BCI) et l'Office des normes techniques et de la sécurité (ONTS) ont repéré des défauts dans certains modèles de foyers à gaz. « Ces enquêtes indiquent qu'un nombre inquiétant de résidents ont été blessés alors qu'ils tentaient d'allumer leur foyer à gaz de façon sécuritaire, explique M. Pegg. Ces blessures peuvent être évitées. En travaillant avec l'ONTS, nous avons relevé des défauts de conception dans certains des foyers à gaz touchés; les personnes qui possèdent ces appareils devraient prendre des mesures préventives. »

Le risque d'explosion se pose lorsque du gaz s'accumule après plusieurs tentatives d'allumage infructueuses. Cela peut se produire lorsque :

les brûleurs de la veilleuse sont bloqués par de la poussière ou de la saleté;

les orifices des brûleurs sont bloqués par des décorations mal placées;

les valves de gaz sont coincées;

les évents du foyer sont bouchés.

On encourage les résidents à suivre les instructions du fabricant pour bien installer, utiliser et entretenir leur foyer à gaz. Ceux-ci, comme tous les appareils à combustible, devraient être inspectés et nettoyés annuellement par un technicien certifié pour réduire le risque d'accumulation de gaz et d'explosion. Vous pouvez trouver un technicien certifié sur le site COsafety.ca.

Vous trouverez les marques et les modèles des foyers à gaz défectueux dans l'Ordre du directeur de l'ONTS et dans les rappels de Santé Canada ci-dessous. On demande aux résidents qui possèdent un de ces appareils de suivre les recommandations de l'ONTS et de Santé Canada.

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/40177r-fra.php

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66774r-fra.php

Ressources supplémentaires

Le BCI a créé une vidéo de sécurité publique démontrant comment le mauvais entretien des foyers à gaz peut causer des explosions et des blessures graves.

SOURCE Bureau du commissaire des incendies, Gouvernement de l'Ontario

Renseignements: Aman Kainth, Bureau du commissaire des incendies, [email protected], 647-972-2049