TORONTO, OTTAWA, ON et QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Riskthinking.AI a annoncé avoir été sélectionné par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) en vue fournir les données nécessaires relatives aux risques climatiques à environ 400 institutions financières qui doivent mener à bien l'Exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (ENASC) 2024 en collaboration avec l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Riskthinking.AI rend disponibles les analyses des risques d'inondation provenant de sa plateforme Climate Earth Digital Twin (CDT™) grâce à un portail dédié aux représentants approuvés de chacun des participants, afin de leur permettre d'accéder aux données nécessaires pour mener à bien cet exercice d'analyse de scénarios.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme indépendant du gouvernement du Canada. Le BSIF réglemente et supervise plus de 400 institutions financières et 1 200 régimes de retraite. Le but du BSIF est de contribuer à la confiance du public dans le système financier canadien en réglementant et en supervisant environ 400 institutions financières sous réglementation fédérale (IFF) et 1 200 régimes de retraite sous réglementation fédérale (RPAF).

L'AMF considère que les risques climatiques sont parmi les plus importants pour l'économie en matière d'impact potentiel. Elle estime qu'il est essentiel d'évaluer les expositions aux risques climatiques des institutions qu'elle réglemente et de veiller à ce que ces risques soient gérés de manière adéquate. La Directive sur la gestion des risques climatiques de l'AMF, actuellement en consultation publique, entrera en vigueur en 2024. Les renseignements recueillis dans le cadre de l'ENASC lui permettront d'évaluer et de comparer l'exposition globale des institutions financières aux risques climatiques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des marchés financiers.

« En tant qu'entreprise basée à Toronto, nous sommes très honorés d'être alignés sur le BSIF et l'AMF, de participer à l'ENASC et, en fin de compte, d'aider les institutions financières canadiennes à devenir résilientes face aux changements climatiques », a déclaré Ron Dembo, chef de la direction et fondateur de Riskthinking.AI. « C'est le plus récent exemple de notre plateforme de données et d'analyse pouvant aider à modéliser les risques climatiques. »

Riskthinking.AI a récemment annoncé la disponibilité de son CDT™, une plateforme de données et d'analyse qui permet à une institution complexe de simuler de façon réaliste l'impact futur du changement climatique à l'échelle mondiale sur tous les aspects de ses activités, y compris les données sur les actifs physiques. Cette plateforme est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences des organismes de réglementation. Elle aide les organisations à modéliser la manière dont les risques climatiques, physiques et de transition peuvent perturber leur organisation à l'avenir. Le CDT™ de Riskthinking.IA alimente les risques physiques sur le terminal Bloomberg .

Pour en savoir plus sur Riskthinking.AI, visitez www.riskthinking.ai ou communiquez avec : [email protected] .

SOURCE riskthinking.ai