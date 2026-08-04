RISION lance la série Magic pour déployer l'imagerie thermique USB-C dans les inspections quotidiennes et professionnelles

Les RISION Magic et Magic Pro combinent la super résolution thermique, l'analyse en temps réel, la production de rapports automatisés et la fusion AI BiSpectrix™ sur iOS, Android et Windows pour une imagerie thermique plus intelligente, plus efficace et plus accessible.

HONG KONG, 4 août 2026 /CNW/ -- RISION, une marque technologique mondiale spécialisée dans l'imagerie thermique et la détection intelligente, annonce aujourd'hui le lancement de la série RISION Magic, une gamme de caméras thermiques compactes comprenant le RISION Magic et le RISION Magic Pro.

RISION annonce la série Magic, une nouvelle gamme de caméras thermiques USB-C compatibles avec Android, iOS et Windows.

Connectés directement à un smartphone, une tablette ou un ordinateur pris en charge, les deux modèles transforment l'appareil existant de l'utilisateur en un outil d'inspection thermique portable. Les modules de 24 grammes utilisent l'alimentation de l'appareil connecté, ne nécessitent aucune batterie externe et sont conçus pour une compatibilité USB-C étendue sur les appareils iOS, Android et Windows pris en charge.

Les deux modèles partagent les technologies de super résolution xQuadIR™ et de fusion AI BiSpectrix™ de RISION. QuadIR™ double efficacement la densité de pixels de l'image thermique finale, tandis qu'AI BiSpectrix™ aligne les données thermiques avec les détails visibles captés par la caméra de l'appareil connecté, aidant les utilisateurs à associer une différence de température à un composant, une ouverture ou une surface reconnaissable.

Grâce à l'application RISION View, les utilisateurs peuvent visualiser et mesurer les températures, choisir parmi 12 palettes de couleurs et accéder aux fonctions de calibrage de base sans inscription obligatoire. Les applications mobiles et de bureau sont disponibles sans frais de logiciel supplémentaires. L'authentification peut être requise lorsque la sauvegarde infonuagique et l'accès à plusieurs appareils sont activés.

« Les pertes d'énergie, les fuites d'air et la surchauffe des composants passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles provoquent des pannes coûteuses », déclare York Guo, fondateur et chef de la direction de RISION. « La série Magic est conçue pour changer la donne. En combinant un chipset puissant, un écosystème logiciel homogène et une IA de pointe, les Magic et Magic Pro transforment les appareils mobiles du quotidien en outils d'inspection qui fournissent des détails plus précis, des analyses plus intelligentes et des flux de travail plus rapides. »

RISION Magic : une imagerie thermique compacte pour le dépannage quotidien

Le RISION Magic est conçu pour les propriétaires et les bricoleurs à la recherche d'un outil d'inspection thermique accessible pour les diagnostics ménagers et électroniques courants.

Son format USB-C prêt à l'emploi permet aux utilisateurs de commencer l'inspection peu de temps après la connexion du module à un dispositif pris en charge. Les applications typiques comprennent la détection des fuites d'air autour des portes et des fenêtres, la vérification de l'isolation et du chauffage au sol, l'inspection des prises électriques et la détection de modèles de chaleur inhabituels dans les appareils ou l'électronique grand public.

Son boîtier compact de 60 × 42 × 10 mm est en alliage de qualité aérospatiale. L'appareil a subi des centaines de tests de chute dans le cadre du processus de validation des produits de RISION.

RISION Magic Pro : la précision au service des inspections professionnelles

Le RISION Magic Pro offre les capacités de détail d'image et de flux de travail que les utilisateurs exigeants attendent, qu'il s'agisse d'inspecteurs professionnels, de gens de métier ou de propriétaires qui s'occupent de leurs propres vérifications énergétiques et contrôles d'entretien.

Sa résolution native et traitée plus élevée facilite la distinction des composants plus petits et l'interprétation de scènes thermiques plus complexes, comme l'analyse de panneaux électriques, le diagnostic du système CVC et l'inspection de l'équipement mécanique.

Grâce à l'application RISION View, les utilisateurs peuvent pour la première fois surveiller simultanément jusqu'à cinq points, cinq lignes et cinq zones, suivre les changements de température au moyen de graphiques de forme d'onde en temps réel et définir des seuils de température personnalisés.

Les photographies thermiques conservent les données de température pour l'analyse post-capture, tandis que la vidéo peut éclairer les conditions de chauffage, de refroidissement et les anomalies intermittentes. Les utilisateurs peuvent également générer des rapports PDF partageables contenant des images thermiques, des mesures, l'heure, l'emplacement et des annotations, avec la prise en charge d'un filigranage personnalisé et de la synchronisation dans le nuage.

Comme le RISION Magic, le RISION Magic Pro utilise des boîtiers en alliage de qualité aérospatiale et a subi des centaines de tests de chute lors du développement et de la validation.

Prix et disponibilité

Les prix des RISION Magic et Magic Pro sont respectivement de 139 $ et de 299 $. La série Magic est disponible en précommande sur le site officiel de RISION dès le 3 août, au prix réduit de 119 $ après un rabais de 20 $. Les ventes libres du RISION Magic débuteront le 24 août, tandis que la version Pro sera disponible à la fin septembre sur le site officiel et la boutique Amazon. À titre d'incitatif à l'achat anticipé, les deux modèles sont assortis d'une garantie supplémentaire d'un an, qui prolonge la couverture à trois ans au total.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web officiel de RISION.

À propos de RISION

RISION est une marque technologique mondiale spécialisée dans l'imagerie thermique et la détection intelligente. Son équipe possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'ingénierie optique, de l'intelligence artificielle, de la technologie des capteurs et de la fabrication de précision. L'entreprise dispose d'un portefeuille de plus de 100 brevets délivrés et en instance. Pour en savoir plus, visitez www.rision.com.

SOURCE RISION

CONTACT : Caroline Lam, [email protected]