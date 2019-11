RiseSmart devient Randstad RiseSmart pour refléter son approche holistique et globale en matière de solutions de reclassement externe et de mobilité des ressources talentueuses

SAN JOSÉ, Californie, 4 novembre 2019 /CNW/ - RiseSmart, le plus important fournisseur de solutions contemporaines de reclassement externe et de mobilité des ressources talentueuses, annonce que la société adopte la dénomination Randstad RiseSmart pour refléter son expansion internationale et son approche holistique en ce qui a trait aux solutions de reclassement externe et de mobilité des ressources talentueuses. Cette initiative stratégique renforce l'approche cohérente de la société à l'échelle mondiale, qui consiste à aider les employés à cheminer sur le plan professionnel à l'extérieur comme à l'intérieur des organisations de partout sur la planète.

Depuis 2015, la société fait partie de Randstad, l'importante entreprise de services visant les ressources humaines. Le changement de dénomination annoncé aujourd'hui et l'endossement de marque soulignent une expansion de l'empreinte internationale, une vaste gamme de services, une plateforme unifiée et une approche cohérente en matière de prestation de services de carrière et d'accompagnement en tout lieu. L'offre de Randstad RiseSmart, comme le développement de carrière, le reclassement externe et le redéploiement, aide les leaders en matière de capital humain à s'adapter aux changements de la main-d'œuvre et à rendre les ressources talentueuses à l'épreuve du temps.

« La manière dont les sociétés perçoivent et gèrent les talents a fondamentalement changé. Les clients ne cherchent plus seulement des services portant exclusivement sur les ressources humaines, mais plutôt un partenaire fiable pouvant travailler avec eux pour identifier, gérer et déplacer les talents de façon harmonieuse où ceux-ci sont les plus requis », déclare Rebecca Henderson, chef de la direction des activités mondiales de Randstad et membre du comité de direction. « L'intégration plus étroite de RiseSmart au sein de notre vaste portefeuille de solutions pour entreprises nous permet de stimuler la réussite commerciale de notre clientèle grâce aux solutions bout en bout de mobilité des ressources talentueuses les plus efficaces du marché. »

Le talent est un vecteur d'affaires fondamental qui doit être géré de manière efficace dans l'environnement changeant d'aujourd'hui, et les chefs de la direction de toute la planète mettent un accent accru sur l' attraction et la rétention des talents . Une étude de McKinsey démontre que les sociétés qui ont mis en place des programmes efficaces de gestion des ressources talentueuses surpassent financièrement leurs concurrents.

« Nous croyons que chaque personne peut exceller, que la carrière évolue constamment et que les organisations les plus prospères sont celles qui savent exploiter le potentiel de leur main-d'œuvre », déclare Dan Davenport, président et directeur général de Randstad RiseSmart. « Les gens sont le filet de sûreté d'une entreprise et notre croissance témoigne de notre approche, laquelle consiste à soutenir les changements de main-d'œuvre partout dans le monde, qu'il s'agisse d'aider les travailleurs à assumer de nouvelles fonctions au sein de l'organisation ou d'aider les employés à soupeser les options de croissance professionnelle à l'extérieur de la société. »

Les produits et services de Randstad RiseSmart permettent aux équipes des ressources humaines de s'adapter aux changements de main-d'œuvre et d'épauler les employés tout au long de leur parcours professionnel. Les solutions de mobilité des ressources talentueuses de la société répondent aux besoins de la main-d'œuvre locale et internationale. Mentionnons parmi celles-ci le reclassement externe, le développement de carrière, le redéploiement, la mobilité interne, les transitions en âge mûr, les transitions de cadres, les évaluations et le perfectionnement, les ateliers et bien d'autres.

Veuillez consulter le www.randstadrisesmart.com pour en apprendre plus sur l'ensemble des solutions liées à la mobilité des ressources talentueuses qu'offre Randstad RiseSmart.

À propos de Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart est le fournisseur de transition et de mobilité des ressources talentueuses affichant la croissance la plus rapide. C'est aussi une société active de Randstad N.V., un fournisseur mondial évalué à 23,8 milliards € offrant des services souples liés aux ressources humaines et aux mandats professionnels qui aident plus de deux millions de candidats chaque année à trouver un poste substantiel. Nos solutions contemporaines Tech & Touch et celles de reclassement externe, de développement de carrière et de redéploiement consolident les marques des employeurs, améliorent la rétention des employés et redynamisent les ressources talentueuses. Les employeurs font appel à nos services en raison des résultats supérieurs que nous atteignons avec un accompagnement spécialisé, une image de marque professionnelle, des ressources actuelles et des capacités d'analyse sur demande. Aujourd'hui, notre entreprise est un partenaire fiable de capital humain auprès de sociétés florissantes dans plus de 40 secteurs d'activité. La passion et le dévouement qui nous animent sur les plans de l'innovation, de la réactivité et des résultats nous ont valu une grande reconnaissance et divers prix remis par des organismes comme Bersin by Deloitte, Gartner Inc., Brandon Hall Group et Fortune magazine. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le www.randstadrisesmart.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022386/Randstad_RiseSmart_Logo.jpg

SOURCE Randstad RiseSmart

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lauren O'Toole Boland, (202) 349-2305, lauren@marathonstrategies.com, https://www.randstadrisesmart.com

Related Links

https://www.randstadrisesmart.com